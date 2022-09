“Hy Brasil”, una “isla fantasma” que estaba en los mapas pero desapareció misteriosamente en 1872

Una vieja leyenda, que se remonta al menos a 1325, describe una isla frente a la costa oeste de Irlanda llamada Hy-Brasil. Al igual que Atlantis, la isla ha sido imposible de localizar. A diferencia de Atlantis, hay algunos relatos bastante recientes (ciertamente, principalmente de la variedad “algo dudosa”) de tal isla por exploradores experimentados, además de cartas náuticas durante cientos de años que muestran la supuesta ubicación de Hy-Brasil.

El primer mapa que representa a Hy-Brasil se creó en 1325, entonces con el nombre de “Brasil”. Cambiaría de nombre a lo largo de los años, incluidos los apodos Brasil,, Breasil, Hy-Brasil u O’Brasil, pero lo intrigante de los mapas posteriores era que no podían ponerse de acuerdo sobre una ubicación. La isla se movió alrededor de la costa de Irlanda de manera algo errática a lo largo de los siglos, y una vez incluso apareció frente a la costa de América del Norte.

Los relatos de la isla son aún más extraños, y van desde avistamientos de una isla envuelta por la niebla hasta relatos de un reino insular habitado por pueblos antiguos. Un relato de 1629 cuenta cómo “varios marineros lo han descubierto en el mar, mientras navegaban por las costas occidentales de Irlanda”.

De estos supuestos avistamientos, un hombre llamado “Capitán Rich” afirma haber llegado “tan cerca que descubrió un puerto”, momento en el que comenzó a navegar hacia él. El Capitán Rich continuó navegando en la isla mientras entraba una niebla, pero nunca pudo llegar a la orilla.

Hy Brasil, the “ghost island” that appeared on maps and mysteriously disappeared in 1872 https://t.co/GmxZ0lQ3OL — lakannada 81 (@lakannada) September 8, 2022

El relato, aun siendo uno de los más arraigados de la isla, está cargado de folklore. Termina con la conclusión de que “pueden ser esos famosos encantadores que ahora habitan allí, y por su habilidad mágica ocultan su tierra de los forasteros”.

Otro relato, una carta enviada por un hombre en Derry a un amigo en Inglaterra, describe el viaje de un tal Capitán John Nisbet, quien lo encontró a él y a su tripulación varados en Hy-Brasil y salió a explorar.

El primer día, encontraron que la isla contenía un antiguo castillo y, sin embargo, estaba completamente deshabitada, pero después de irse a dormir esa noche, despertaron y “vieron a un señor de tumba muy anciano, y diez hombres que lo seguían.

Dejando toda pretensión misteriosa, el anciano hizo un festín donde comenzó a decirle a la tripulación que “la isla se llamaba O’Brasil; que sus antepasados ​​​​a veces eran príncipes de ella, diciéndoles también, que él y varias personas de calidad, por el malévolo arte diabólico de un gran negromante, había sido encerrado tiránicamente en el castillo al que llamaron ayer”.

Afortunadamente, el reinado del nigromante fue interrumpido por la increíblemente creíble visita del marinero. La maldición se rompió y ahora otros podrían ver la isla. Esto realmente no funcionó, como si hubiera otros relatos de la isla, sus días como algo más que un mito estaban contados. Un mapa realizado en 1872 sería su aparición final. #Brazil … off the coast of Ireland. You'd be forgiven for being confused but this isn't THE Brazil. It's a fictional island called 'Hy Brasil' and can be seen in this #16thcentury #Ortelius map of #Ireland #specialcollections #rarebooks pic.twitter.com/UqnPaU13Ad— Marsh's Library (@MarshsLibrary) July 24, 2019

Probablemente no había ninguna isla para empezar. Las islas fantasma han estado apareciendo en los mapas mucho antes, e incluso después de esto. Estas son masas de tierra que aparecen en los mapas a pesar de que probablemente nunca hayan existido en ningún sentido físico.

Una isla conocida como Sandy Island sobrevivió en mapas desde 1774 hasta Google Earth. Finalmente se eliminó después de que un grupo de científicos navegara por la supuesta isla y la declarara inexistente, que se eliminó de Google Maps y Earth.

