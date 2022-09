Los paparazzi no perdonan y le preguntan de frente a Shakira: “¿Cómo llevas que Gerard Piqué se deje ver ya con Clara Chía Martí?”

Shakira regresaba de Londres cuando los paparazzi se le acercaron a la salida del aeropuerto en Barcelona, para lanzarle las preguntas más incómodas viéndola a la cara. Una de las que más claras se escucha dice: “¿Cómo llevas que Gerard Piqué se deje ver ya con Clara Chía Martín?”.

La reacción de Shakira a la pregunta está grabada por las cámaras de la revista ¡Hola! en su edición española. La cantante colombiana no perdió el semblante, pero ya no pudo sonreír como venía haciéndolo cuando se despedía de unos cuantos fans que se acercaron para pedirle una fotografía al interior del recinto.

La siguiente pregunta que le dejaron y sin anestesia a la mamá de Sasha y Milan fue en relación a qué le parecía a ella que Piqué ya haya incluido, tan pronto, a Clara Chía Martín a su círculo íntimo de amigos, probablemente porque éste la llevó a la boda de uno de sus amigos, recientemente.

“¿Qué opinas que Gerard ya no se esconda?”, le decían también, y así un sinfín más de preguntas que para muchos rayan en lo absurdo, pero que la prensa rosa siente la necesidad de cubrir, sobre todo porque a la fecha Shakira no ha respondido ante todo lo que sucede entorno a su ex y la actual pareja de éste.

Lastimosamente, el hecho de ser una figura pública expone a Shakira a que la prensa no siempre se toque el corazón para hacerle las preguntas más duras.

Valido es también contar, que pese a la incomodidad del momento, Shakira nunca bajó la clara, al contrario, caminó con la frente siempre en alto y aunque no respondió tampoco se escondió del lente de los paparazzi, y es que al final del día ella es la que menos tiene que perder o que esconder. La prensa rosa tanto de España como cel resto del mundo se está encargando de juzgar a Piqué, por las decisiones que éste está tomando, solito. El público de Shakira, claro está, no lo perdona y de infiel no lo bajan.

Lee más de Shakira y Piqué aquí:

Santiago Alarcón es el “papá” del supuesto hijo abandonado de Shakira, el actor colombiano tenía 12 años cuando dizque entregó al menor

¿Shakira está en problemas?, aparece un joven que dice ser su hijo y asegura que ésta lo abandonó en el año 1992

Dicen que Shakira supo que todo iba mal con Gerard Piqué, después de su viaje a Disney: ella propuso ir a terapia y él le dijo que no