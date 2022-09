Santiago Alarcón es el “papá” del supuesto hijo abandonado de Shakira, el actor colombiano tenía 12 años cuando dizque entregó al menor

Le salió un hijo abandonado a Shakira. El supuesto hijo de la colombiana contactó al actor Santiago Alarcón y según éste todo es para chantajearlo ya que a él lo señala como su padre. Alarcón, también colombiano, tomó las redes sociales, en este caso Instagram, para contarle al público qué es lo que está pasando y así alertar a todos quienes le conocen.

En primer lugar agregamos a esto que el actor asegura que para el año 1992, cuando supuestamente abandonó al entonces menor, él también era tan sólo un niño de 12 años, mientras que Shakira apenas tenía 15 años para ese entonces.

Santiago, por otra parte, también explica que el primer contacto que tuvo con este muchacho fue a través de un mensaje, al cual él no le prestó mayor importancia porque no lo creyó en lo absoluto: “Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”.

El muchacho, como lo llama Santiago en su video, viajó de Canadá a Colombia sólo para conocer a su supuesto “padre” y ahí empezó la extorsión: “El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92,cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos -colombianos-“, cifra que en dólares asciende a más de $165,000.

Aquí les compartimos el video de Santiago en donde éste explica todo lo que ha pasado con esta extraña situación:

Shakira no se ha manifestado aún, al parecer, sin embargo muchos actores del medio artístico colombiano le han dedicado palabras de apoyo y esperan que esta situación termine pronto y a su favor, ya que éstos consideran que lo que está pasando va más allá de lo absurdo.

Aida Morales le dice: “Querido Santi a cuidarte, apela a todos tus derechos de ciudadano y tu seguridad y dinos si debemos difundir”, Diana Belmonte se suma al apoyo con estas palabras: “Dios mío Santi, hasta donde ha llegado está situación…. Comparto ya mismo y te mando un abrazo enorme, te adoro”.

