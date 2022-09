VIDEO: El rey Carlos III ofreció su primer discurso como jefe de Estado

Este viernes se llevó a cabo el primer discurso del rey Carlos III tras la muerte de su madre, Isabel II, en horas de la tarde de este jueves. El nuevo monarca llegó a Londres tras pasar la noche en el palacio de Balmoral, Escocia.

“La reina Isabel se comprometió a dedicar su vida al servicio de su pueblo, fue un compromiso personal profundo”, inició el monarca de 73 años en su declaración televisada pregrabada.

“Recordemos la luz del ejemplo de Isabel II. En nombre de mi familia agradezco el apoyo y a mi querida mamá, simplemente te digo… gracias por tu amor y devoción”, comentó.

Aseguró estar totalmente comprometido a servir a su nación, tal como lo hizo su madre hasta su muerte: “Así como lo hizo la reina Isabel II, con una devoción tan inquebrantable, yo me comprometo solemnemente, durante el tiempo restante que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación”, enfatizó.

Carlos III en su primer discurso como rey: "Yo también me comprometo solemnemente (…) a defender los principios de la Constitución y ponerlos a la cabeza de nuestra nación. (…) Prometo servirles con lealtad, respeto y amor" https://t.co/mvKrtMuojS pic.twitter.com/ndBBdVNxAf — EL PAÍS (@el_pais) September 9, 2022

El rey Carlos III informó a la nación que su nuera, Kate Middleton, actualmente duquesa de Cambridge y Cornwall, tomaría el título de Princesa de Gales. Mientras que su esposo, el Príncipe William, asumirá el antiguo título de Príncipe de Gales de su padre.

“William asume los títulos a los que tanto tiempo he llevado yo, me sucederá. Hoy me enorgullezco de otorgar el título de Príncipe de Gales”, dijo.

“Nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a traer lo marginal al terreno central donde se puede brindar ayuda vital”, detalló.

Kate Middleton, duquesa de Cornualles y Cambridge, es ahora la primera princesa de Gales desde la recordada muerte de la princesa Diana en 1997.

🔴 Carlos III, en su primer discurso como rey: “Quiero honrar la memoria de mi madre”. El monarca nombra a su hijo Guillermo y a su nuera Kate príncipes de Gales https://t.co/mvKrtMuojS pic.twitter.com/HMFp5RMyZu — EL PAÍS (@el_pais) September 9, 2022

Asimismo, el rey Carlos III también extendió su afecto hacia el duque y la duquesa de Sussex, diciendo que deseaba “expresar mi amor por Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero”.

Carlos, acompañado por su esposa Camilla, la reina consorte, llegaron al Palacio de Buckingham la mañana de este viernes después de volar desde el castillo de Balmoral en Escocia, donde se encontraban reunidos los miembros de la familia real para dar el último adiós a la monarca de largo reinado.

La pareja real llegó saludando y agradeciendo a los cientos de dolientes que se encontraban reunidos a las fueras del palacio mientras los gritos de “Dios salve al rey” resonaban entre la multitud.

El Rey terminó su discurso diciendo: “A mi querida mamá, ahora que comienzas tu último gran viaje para unirte a mi querido y difunto papá, solo quiero decir esto: gracias. Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que serviste tan diligentemente todos estos años. Que los vuelos de los ángeles te canten para tu descanso”. EN VIVO | El primer mensaje del rey Carlos III a la nación tras la muerte de la reina Isabel.



Más información: https://t.co/59Js3ai8i7 https://t.co/PT6079FLZv— CNN en Español (@CNNEE) September 9, 2022

