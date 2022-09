Presidente de México envía sus condolencias tras el fallecimiento de la Reina Isabel II

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió sus condolencias a familiares, amigos y ciudadanos del Reino Unido tras el anuncio del fallecimiento de la Reina Isabel II este jueves.

“Envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la Reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes. De igual manera, las hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real”, dijo AMLO a través de su cuenta en Twitter.

Desde el Palacio de Buckingham fue anunciada la lamentable noticia. A través de un comunicado informaron este jueves que la Reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo en la historia británica, murió a los 96 años de edad.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, anunciaron vía Twitter.

“Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la Reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. La Reina permanece cómoda y en Balmoral”, puntualizó el Palacio en el comunicado oficial difundido en esta red social.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Así como el presidente de México, otras personalidades del mundo político se han pronunciado al respecto y han hecho llegar a través de las redes sociales sus condolencias.

“Su Majestad la Reina Isabel II encarnó la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años. La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una impresión duradera en su país y su siglo”, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

La Casa Blanca dijo: “Nuestros corazones y nuestros pensamientos están con los miembros de la familia de la Reina y con el pueblo del Reino Unido”.

Particularmente, el presidente estadounidense, Joe Biden junto a la primera dama, enviaron un comunicado en el que señalaban que “en un mundo de cambios constantes, fue una presencia constante y un motivo de tranquilidad y orgullo para generaciones”.

Our statement on the death of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/0n7pmVVg2w— President Biden (@POTUS) September 8, 2022

