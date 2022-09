Feliciano López presume de un verano mágico tras quedar fuera del US Open

Feliciano López está viviendo “el verano más especial” de su vida; marcado, sin duda, por los momentos tan entrañables y placenteros que no ha dejado de compartir con su esposa, Sandra Gago, y con el único hijo que, de momento, tiene el matrimonio. Darío, que ya tiene un año y medio, se ha convertido en el ojito derecho de sus famosos padres y protagoniza algunas de las emotivas fotografías que ha publicado el tenista en Instagram para presumir de sus diversas actividades estivales.

El también empresario y exdirector del comité organizativo de la Copa Davis ha hecho las delicias de sus seguidores con unas instantáneas que resumen a la perfección los meses tan ajetreados, pero relajantes, de los que ha disfrutado con su familia. La pareja y su retoño han recorrido el mundo y recalado en lugares tan especiales como Nueva York, Ibiza, Mallorca y Tenerife. Todos han tenido ocasión de ir a la playa, de alojarse en exclusivos hoteles con todas las comodidades y, en lo que respecta únicamente a los dos enamorados, de olvidarse del estrés con unas románticas horas en el jacuzzi.

“No queremos que se acabe el verano más especial hasta ahora en nuestras vidas. ¡¡Vamos a aprovechar los días que nos quedan!!”, escribió el toledano en su cuenta de Instagram para, entre otras cosas, subrayar ante su público que todavía queda casi un mes de verano, tiempo que la pareja pretende exprimir al máximo.

Aunque lleva meses alejado de la primera línea de la competición debido a diversos factores, hay que recordar que Feliciano López no se ha retirado y que, a sus 40 años, todavía quiere seguir dando guerra en el circuito profesional. El pasado mes de abril, al ser preguntado sobre su futuro una vez confirmado que no competiría en Roland-Garros, el deportista se expresó con rotundidad sobre su deseo de seguir trabajando hasta que se le agoten las fuerzas. “Yo no tengo planeada mi retirada. De hecho, no lo he pensado todavía”, aseguró tras ser eliminado del torneo Conde de Godó.

