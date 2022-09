Pastor afroamericano de Alabama que fue arrestado mientras regaba las flores de un vecino demandó a la policía

Michael Jennings, un pastor afroamericano que fue arrestado mientras regaba la flores de su vecino, presentó una demanda en un tribunal este viernes, alegando que tres policías de la ciudad de Childersburg, Alabama, lo arrestaron violando sus derechos bajo la Primera y Cuarta enmiendas de la Constitución.

Jennings fue arrestado en mayo luego de que un vecino que no lo reconoció llamó a la policía pensando que se trataba de una persona sospechosa en la casa de otro vecino que estaba fuera de la ciudad, según informó CNN.

A través de una conferencia de prensa el sábado, el pastor señaló que se sintió deshumanizado y humillado durante el arresto. Agregó que su esposa y un vecino le suplicaron a la policía que lo liberara.

“Lo que hicieron ese día, lo hicieron con impunidad, pensaron que no se tomarían medidas contra ellos. Me sentí deshumanizado; me sentí pequeño”, señaló Jennings. “Me sentí impotente y me dolió”.

Pese a identificarse verbalmente con los oficiales, la policía no le creyó a Jennings, quien en ese momento no tenía una identificación física con él, y le indicó a la policía que no iría a buscarla para dársela a los oficiales.

Tras el incidente, Jennings fue detenido y registrado en la cárcel del condado de Talladega, donde fue liberado luego de pagar una fianza de $500 dólares, precisó la demanda.

Los cargos de Jennings fueron desestimados con perjuicio el pasado 1 de junio, de acuerdo con la demanda.

Entretanto, los abogados de Jennings señalaron el sábado que, según su interpretación de la ley de Alabama, Jennings tenía permiso para estar en una propiedad privada, por lo que no estaba obligado a ser identificado ante los oficiales.

Jennings indicó este sábado que el alcalde de la ciudad de Childersburg aún no se ha comunicado con él respecto al arresto.

“Estoy aquí hoy para que haya algo de responsabilidad. No estoy aquí por venganza, estoy aquí por responsabilidad y justicia”, manifestó Jennings.

El abogado de Jennings, Harry Daniels, indicó que espera que la interacción, que fue capturada en un video que se ha vuelto viral, ponga a las fuerzas del orden en todo el país sobre aviso de que “no es así como se hace”, y elogió la tranquilidad reflejada por Jennings mientras fue arrestado.

Por su parte, Bethaney Embry Jones, otra abogada de Jennings, apuntó que la policía debería estar más familiarizada con las leyes, agregando que el incidente nunca debió ocurrir.

También te puede interesar:

• Padre e hijo que mataron a afroamericano Ahmaud Arbery reciben otra cadena perpetua por crimen de odio

• Misteriosas vallas publicitarias en Los Ángeles y San Francisco advierten a las personas que no se muden a Texas

• VIDEO: Mujer de origen mexicano acusada en Texas de ataque racista contra dos indias enfrentaría más cargos