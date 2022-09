Hombre de Carolina del Sur fue acusado de profanar y arrojar las cenizas del hijo de su ex novia a la basura

Un hombre de Carolina del Sur está acusado de irrumpir en la casa de su ex novia y arrojar las cenizas de su hijo fallecido a la basura mientras se encontraba bajo fianza por un delito anterior, según un informe policial.

El sujeto identificado como Joseph Oberlies, de 33 años, fue acusado de robo en primer grado y destrucción de restos humanos al ser ingresado al Centro de Detención Al Cannon en North Charleston, Carolina del Sur, el pasado jueves, informó ABC News 4.

Oberlies, quien le dijo a la policía que estaba “borracho” cuando profanó la tumba del hijo de su ex, fue puesto en libertad con una fianza de $60,000 dólares más tarde esa noche.

Los oficiales respondieron el lunes a un informe sobre un allanamiento de morada que presuntamente ocurrió dos días antes.

Oberlies fue grabado a las 3:00 a.m. del sábado por una cámara de seguridad cuando se acercaba a la puerta de la casa de su ex novia, entrando al lugar a través del código de seguridad. Se le vio al sospechoso saliendo de la residencia minutos después y regresó a las 4:00 a.m., manteniéndose en la casa hasta las 7:52 a.m., señalaron los informes.

La ex novia de Oberlies le afirmó a la policía que no estaba en casa cuando el sujeto irrumpió en ella, y dijo que arrojó un martillo a su televiror pantalla plana, además de tirar a la basura las cenizas de su hijo que tuvo con su ex esposo.

Según el informe, la víctima señaló que Oberlies, quien salió con ella varios meses antes de 2022, no podía haber sabido que ella y sus hijos no estarían en casa cuando el hombre irrumpió, y admitió sentirse asustada al pensar en lo que él habría hecho si ellos hubiesen estado.

Oberlies estuvo en libertad bajo fianza por un arresto anterior el 5 de agosto, cuando recibió cargos de asalto y agresión en primer grado por supuestamente irrumpir en la casa de otra ex y apuñalarla, según los registros de la cárcel.

