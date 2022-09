Madonna y Tokischa se vuelven a besar apasionadamente y aumentan los rumores de una posible relación

La cantante Madonna vuelve a viralizarse en las distintas plataformas, y en esta ocasión no se relaciona con su más reciente y llamativo cambio de look donde se le ve con un color de cabello completamente diferente, pues ahora se trata de un nuevo beso que protagoniza con Tokischa tras haber estado juntas en el New York Fashion Week.

Los comentarios positivos y negativos luego de haber visto que es la segunda vez que se besan en la boca no se han hecho esperar, y es que muchos han mencionado que mientras no se tenga talento deben apostar a este tipo de acciones mientras que otros han dicho que es algo que ya se ha tomado de costumbre entre los artistas para llamar un poco la atención.

“Chicos, es MADONNA… puede hacer lo que quiera con quién quiera”, “Qué manera de robar colágeno, jajaja”, “No estoy soportando, ayuda”, “Hoy no hay crítica, es Madonna”, “Genial, ya quisiese ser Madonna”, “Quiero ser como Madonna”, “Ya estás grabando?”, “Yo sabía que ellas se traen algo”, “Madonna siempre ha sido bisexual“, “Absorbiéndole juventud para aguantar otra hora más“, “Le gustan las tortillas”, han sido algunas de las impresiones hasta el momento.

Sin embargo, no es la primera vez que algo así sucede entre las cantantes porque fue el pasado mes de junio cuando estaban en el escenario de un concierto que se llevó a cabo en honor al Orgullo Gay en Nueva York.

Para ese entonces las redes sociales se paralizaron al ver que ambas disfrutaron aquel beso que se dieron delante de miles de personas que estaban presenciando el espectáculo donde diversos artistas quisieron demostrar su apoyo a dicha comunidad.

Madonna no es la segunda vez que protagoniza una polémica de este tipo porque fue en el año 2003 durante la presentación de los MTV Video Music Awards cuando Britney Spears y ella se dieron un ardiente beso en la boca, hecho que quedó registrado para la historia.

Te puede interesar:

· ¿Exceso de retoques estéticos? Madonna sorprendió a sus fanáticos con un aspecto diferente en su rostro

· Madonna y Tokischa se dan apasionado beso en el escenario del concierto del Orgullo Gay de Nueva York

· Madonna se ha convertido en la primera mujer en lograr un lugar en la lista de álbumes Billboard 200