Alfredo Adame arremete contra Laura Bozzo por su apariencia física a sus 70 años y afirma que la contratan para “espantar niños”

El actor Alfredo Adame vuelve a verse envuelto en otra polémica luego que se conociera que entre él y la presentadora Laura Bozzo llegaron a coincidir en el mismo vuelo. De esta manera, el mexicano se refirió de manera despectiva hacia la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’.

Tras darse a conocer que ambos llegaron a compartir el mismo avión, Adame aseguró que ella estaba viajando para grabar la parte número 14 de ‘La Momia’ en México. La referencia también la habría hecho por la edad que tiene la la peruana y es que fue el pasado 19 de agosto fue cuando cumplió 70 años.

“Ella viene porque está filmando La Momia 14 ahí en unas dunas que están cerca de Monterrey”, expresó a ‘De la rosa TV’.

A su vez, el actor quiso hacer énfasis en la apariencia física de la conductora de talk shows. Por ello, mencionó que una reconocida aerolínea de su país natal supuestamente la habría contratado con el objetivo de lograr asustar a los más pequeños de la casa cuando vayan a viajar.

“También la contrató Aeroméxico para una promoción de Halloween, para que se suba espantar niños en los aviones”, añadió en la entrevista.

Según el actor, Bozzo habría tomado la presunta determinación de seguirlo, aunque por juzgar por sus gestos, aparentemente se trataría de una presunta broma.

“Me andaba correteando la bruja esta, se enteró que estaba yo en Monclova y creo que hasta Monclova me iba a buscar“, explicó.

A Adame le consultaron que si la había saludado cuando la vio en el avión, a lo que respondió que no lo hizo para evitar pasar por una situación de salud que posiblemente más adelante le habría tocado lamentar.

“No hombre que la voy a estar saludando, por tantito y me da un infarto ya tengo 64 años, ella tiene 78 (…) Está haciendo La Momia 14 restirada y remasterizada. Le pasé al ladito en el pasillo del avión pero la verdad no sé”, mencionó el actor mexicano.

Las diferencias entre ambos comenzaron en el año 2021 cuando él puso atentos a las autoridades nacionales por unas presuntas alteraciones financieras aparentemente por parte de ella.

