Laura Bozzo dejó entrever que tendría un nuevo proyecto: “De Telemundo ya no me saca nadie”

La presentadora de televisión Laura Bozzo fue una de las participantes más controversiales de ‘La Casa de los Famosos 2’ por su comportamiento con el resto de sus compañeros, y es que en diversas ocasiones llegó a protagonizar discusiones entre otros participantes.

A su vez, se rumoraba que el pasado mes de junio ella posiblemente iba a tener que tomar sus maletas e irse del programa, debido a que tenía que cumplir con compromisos laborales en Imagen TV, canal donde ella tenía un programa que se llamaba ‘Que pase Laura’.

La peruana desde que inició ‘LCDLF2’ se posicionó como una de las grandes favoritas, incluso, llegaron a comentar que gracias a ella el rating se habría mantenido con muy buenos números. Por ello, a Telemundo no le hubiese convenido que ella saliera mucho antes de lo esperado.

Además, ella manifestó que habría llegado a sentir presión por parte del canal donde ella había comenzado a formar parte, al tiempo que agregó que ellos sabían el tipo de compromiso que debía cumplir con Telemundo durante algunas semanas.

Sin embargo, el programa de Laura fue cancelado sin previo aviso, debido a que no contaban con más del talk show grabado para poderlo seguir transmitiendo. Este hecho incrementó los rumores de un supuesto contrato que quizá más adelante le podría entregar el canal de televisión donde fue transmitido el reality show.

El pasado lunes 8 de agosto durante un programa especial que realizaron para conocer a quién se llevaría los 200 mil dólares a casa, Héctor Sandarti tuvo el honor de poder confirmar que vendrán renovados porque seguirá siendo transmitido con otra temporada que vendrá cargada de sorpresas y otras dinámicas donde compartirán con la audiencia.

“¡Me encaaaaanta, me encanta!, haré cosa por ahí… Obvio que me van a ver porque de Telemundo ya no me saca nadie”, mencionó luego que confirmaran que ‘La Casa de los Famosos’ tendrá una tercera temporada. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos 2 (@lacasadelosfamosos__2)

A su vez, la presentadora de televisión habría dejado a la expectativa a gran parte de la audiencia después de haber dicho eso, aunque por el momento no han confirmado si realmente ya tiene un espacio para seguir manteniendo de cerca a sus fanáticos.

Te puede interesar:

· Laura Bozzo reaparece luego de su transformación y asegura que parecía una “momia”

· Laura Bozzo y Nacho Casano comparten un desconocido pasado en televisión

· Laura Bozzo acusa a una de las participantes de ‘LCDLF2’ de andar de cama en cama