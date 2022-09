¿Están saliendo Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid?, revelan que “se están conociendo”

Leonardo DiCaprio podría no estar soltero por mucho tiempo luego de que se confirmara su ruptura de Camila Morrone, con quien compartió más de cuatro años.

Según un nuevo informe, el actor de “Titanic”, de 47 años, supuestamente se está acercando a la supermodelo Gigi Hadid, de 27 años y “se están conociendo” pasando mucho tiempo de calidad juntos.

“Leo definitivamente está persiguiendo a Gigi. La pareja ha sido vista pasando el rato con grupos de personas. Solo han pasado unas pocas semanas desde la separación (entre Leo y su última novia). Desde entonces, ha estado saliendo con amigos y familiares”, detalló una fuente a People.

DiCaprio tiene una larga historia de citas con actrices y modelos que son un poco más jóvenes que él, en su mayoría menores de 25 años. Sin embargo, Gigi perdió esa marca por dos años.

“Se han conectado varias veces desde su ruptura con Camilla. La modelo rubia es exactamente de su tipo”, señalaron.

Sin embargo, podría ser que los sentimientos no sean exactamente mutuos: “Ella no ha mostrado interés y no tiene la vista puesta en él. Son amigos, pero ella no quiere ser romántica con en este momento”, compartió un amigo cercano a Gigi.

Por otra parte, Hadid ha estado soltera desde octubre de 2021 cuando se separó de Zayn Malik, quien también es el padre de su hija Khai, de dos años. De acuerdo a lo que circuló, su ruptura se debió a un altercado físico entre Malik y la madre de la modelo, Yolanda Foster, lo que llevó a Hadid a dejarlo.

Sigue leyendo: Audrina Patridge recordó el momento en que Leonardo DiCaprio intentó coquetear con ella

– Leonardo DiCaprio y Camila Morrone habrían terminado su romance tras más de cuatro años juntos

– ¿Leonardo DiCaprio sólo sale con mujeres que no pasan de los 25 años?

– Gigi Hadid y Zayn Malik disputarán una contienda legal para ver quién se queda con la custodia de la pequeña Khai