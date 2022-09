Exnovia de Elon Musk subasta cartas de amor y fotos del empresario en sus años de universidad

Uno de los máximos principios que debieran regir nuestras vidas es el aprender a soltar, a no aferrarse a las cosas para que así todo pueda fluir con normalidad y por ende, haya cambios y cosas positivas en tu camino.

Este consejo aplica para muchas situaciones, en particular para cuestiones del corazón, en donde lo mejor es que tras una separación, lo ideal es darle vuelta pronto a la página para escribir una nueva historia.

Sin embargo, el consejo podría no ser tan redituable si alguno de tus ex se alguien importante en este mundo.

En días recientes, una mujer llamada Jennifer Gwynne salió a la luz pública luego de anunciar que está subastando a través de RR Auction, con sede en Boston, algunas fotos y otros recuerdos que tiene de Elon Musk, pues fue su novio cuando iban a la universidad.

La historia de amor de Gwynne y Musk se remonta a 1994,cuando ambos trabajaban como asesores residentes en un dormitorio universitario, según un comunicado de prensa que RR Auction compartió con CNN. Tiempo después, tras graduarse de la Universidad de Pensilvania, Musk comenzó un programa de doctorado en Stanford, pero lo abandonó para lanzar su primera startup, Zip2.

El lote de la subasta de esta mujer sobre el fundador de Tesla incluye 18 fotos de este personaje cuando estudiaba Economía, así como otros recuerdos que ambos compartieron mientras duró su relación. También hay una tarjeta de cumpleaños firmada por Musk, así como un collar que le regaló a Jennifer.

“Feliz cumpleaños, Jennifer (también conocida como Boo-Boo), con amor, Elon”, dice la nota que él le dedicó en la tarjeta de felicitación. Hasta el domingo por la mañana, la oferta más alta por este lote de recuerdos de Musk era de unos $7,000 dólares . Se espera que la tarjeta se venda por más de $10,000, según RR.

El collar de oro incluye una esmeralda de la mina de esmeraldas de Zambia propiedad del padre de Musk, Errol.

“Cuando fuimos a visitar a la madre de Elon en Toronto durante las vacaciones de Navidad de 1994, Elon me dio tanto la pequeña nota de ‘amor’ como el collar”, explicó Gwynne en el comunicado de RR. “Su madre tenía varios de estos collares en un estuche en su dormitorio, y Elon me dijo que eran de la mina de esmeraldas de su padre en Sudáfrica. Sacó uno del estuche. Y porque no le había regalado nada como regalo de Navidad (y me sentí muy culpable por eso), dijo que consideraríamos el collar como un regalo anticipado de cumpleaños para mí”.

“Usé el collar durante varios años de forma intermitente, pero la mayor parte del tiempo ha estado en mi joyero durante los últimos 10 años (siempre recordándome a Elon, por supuesto), agregó”.

Será el próximo miércoles 21 de septiembre cuando se cierra esta curiosa y singular subasta.

