Republicanos “predican odio”, advierten activistas y abogados

La “prédica del odio” y la retórica nacionalista en Estados Unidos se han “normalizado de forma alarmante” entre los políticos republicanos, afirmaron este martes activistas que abogan por minorías e inmigrantes.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha convocado para el jueves próximo una conferencia que se enfocará en lo que la Casa Blanca ha descrito como “los efectos corrosivos de la violencia alimentada por el odio“.

“Esta reunión enfocada en la violencia considerará la satanización de los inmigrantes“, afirmó Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, en una teleconferencia de prensa.

“Lo que uno otrora escuchaba en los márgenes de la extrema derecha acerca de los inmigrantes ahora se ha convertido en parte central de la estrategia electoral del Partido Republicano. Esto ocurre en un grado alarmante, chocante”, añadió.

Sharry citó “las referencias repetidas por candidatos republicanos a una ‘invasión’ (de inmigrantes), y la ‘teoría del reemplazo'”.

“Son nociones que apuntan a sembrar el miedo a la gente que busca refugio en nuestras fronteras”, sostuvo.

Amy Spitalnick, directora ejecutiva de Integrity First for America, hizo referencia a los símbolos nazis y las consignas de que “los judíos no nos reemplazarán” coreadas por cientos de manifestantes que en el verano de 2017 marcharon con antorchas en Charlottesville (Virginia).

“Ahora, cinco años más tarde, se repite la misma retórica que promueve la violencia y se ha tornado normal en el discurso político. La extrema derecha cree que los blancos son los que deben mandar. El antisemitismo, el odio a los negros, el racismo, todo está entrelazado con las teorías de conspiración”, abundó.

Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights en El Paso, se refirió al ataque del supremacista blanco Patrick Crusius que en 2019 dejó 23 personas muertas en esa ciudad de Texas, y sostuvo que “no fue un incidente aislado”.

“Fue uno de los peores ataques racistas contra los latinos. El mismo terrorista puso en internet un manifiesto que revela su mentalidad, y lo primero es esta idea de matar a los mexicanos para proteger al país de una invasión”, refirió.

García vinculó esa mentalidad a la retórica del expresidente Donald Trump y algunos de sus colaboradores, como Steve Bannon y Stephen Miller, añadiendo que “no se trata sólo del terrorista que vino a El Paso y mató a tanta de nuestra gente, sino que es también responsabilidad de ellos”.

Juanita Monsalve, directora de United We Dream, la mayor red de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos, afirmó que “se necesitan nuevas estrategias acerca de la inmigración porque el movimiento contra los inmigrantes se sustenta en la desinformación y la información tergiversada”.

“Los republicanos en todo el país siguen sembrando miedo y algunos de sus candidatos para el Senado promueven teorías peligrosas. Es una retórica peligrosa no sólo para los inmigrantes sino para todas las personas de color”, expuso en la teleconferencia.

“Esa retórica tiene consecuencias en la vida real. Los que atacan a balazos están inspirados por esta retórica que los republicanos usan en cada oportunidad para dividirnos, vecino contra vecino”, acotó