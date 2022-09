Tommy Lee se ha unido a OnlyFans luego de que Instagram eliminara su desnudo frontal

Tommy Lee decidió que ya no publicará sus partes privadas de forma gratuita y ha anunciado que abrió una cuenta de OnlyFans poco después de que Instagram le censuró una foto subida de tono el mes pasado, en la que se mostraba completamente desnudo de frente.

El baterista de Motley Crüe sugiere que publicará imágenes explícitas y algo más por $39,95 dólares al mes o $101,87 por un paquete de tres meses, ahora que ha hecho su perfil en la plataforma.

Y qué mejor manera de hacerle promoción a su nuevo negocio, ya que compartió la noticia de la única manera que puede: desnudándose en un escenario, en Las Vegas.

“Lo quitaron de Internet… Lo que he hecho es ir a un lugar donde puedes ser libre. Y puedes mostrarle a cualquiera lo que quieras, y no lo quitarán” Tommy Lee

Luego, le dio la espalda a la audiencia y se inclinó, enseñando su trasero desnudo con las palabras “Only-Fans” escritas en ellas.

“Únete a mí en OnlyFans porque estoy cansado de que Instagram vigile nuestros cuerpos, así que dirígete al lado salvaje”, compartió después Tommy en un video de Instagram junto con un enlace a su página.

El músico, que ha sido descrito como “uno de los hombres mejor dotados de Hollywood” y es célebre por su video sexual con su exesposa Pamela Anderson, había compartido una selfie desnuda frontal completa en Instagram, que posteriormente se eliminó según las pautas de contenido de dicha red.

En la fotografía se podía ver a Lee sentado en lo que parecía ser un baño mientras usaba sólo un collar. View this post on Instagram A post shared by Tommy Lee (@tommylee)

