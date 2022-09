A Adamari López le dicen “estabas opacada con Toni”

Frecuentemente a Adamari López le llegan comentarios que aún le hablan de Toni Costa, su ex pareja y padre de su hija Alaïa. Estos mensajes de los usuarios de las redes sociales suelen llegarle a la presentadora boricua de ‘Hoy Día’ cuando publica sus particulares videos en formato reel, en los cuales habla y dice algunas frases que para algunas personas pueden ser consideradas ‘indirectas’ para Costa.

En esta oportunidad la boricua habló acerca de la soltería: “Uno soltera ve cosas que la motivan a seguir estando soltera”, dijo Adamari López con un atuendo muy casual y su cabello recogido en una cola.

Tras este mensaje en los comentarios no dejaron pasar la oportunidad de recordarle a su ex y decirle que ahora que no está con él parece otra mujer. “Brillaste sola y soltera. Estabas opacada con Toni, eres otra mujer”, le dijeron a la conductora boricua.

Otros de los comentarios que le dejaron a López señalan lo siguiente: “¡Es verdad! Y el resto de las mujeres con pareja están celosas de las solteras”, “Es mejor estar sola que mal acompañada”, “Lo único que demuestra es su frustración, tan bonita no tiene necesidad de llamar tanto la atención con el tema amoroso” y “El tener pareja no te garantiza la felicidad” son algunos de los mensajes que también se pueden leer en esa publicación.

En un video de este tipo que publicó hace algunos días habló sobre el rencor y entre risas aseguró que ella no guarda ni dinero, así que mucho menos tiene ese sentimiento en sí. “Amiga, yo que no guardo ni dinero te voy a guardar rencor a ti”, dijo Adamari López y aquí le hablaron de las ‘indirectas’ que algunas personas creen que ella da.

“Pura indirectas. Se ve que no está feliz”, “Por favor deja de mandar directas. Eso demuestra rencor… Enfócate en ti que eres bella” Hace tik tok siempre tirando indirectas ¿por qué no graba cosas productivas?” y “Nena supéralo! ¿Cuál es la necesidad?”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

