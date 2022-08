Adamari López: “A mí no me importa que me dejen de hablar”

A Adamari López no le importa que le dejen de hablar. Así lo hizo saber en su cuenta de Instagram al publicar un video en formato reel que causó sensación entre sus seguidores.

La presentadora y actriz puertorriqueña habló sobre esta situación desde la cocina de su casa, con una taza en la mano y agitando su contenido con un utensilio de cocina. “A mi no me importa que me dejen de hablar. Yo hablo sola”, dijo la boricua.

Este video causó las reacciones de muchos de sus seguidores, quienes aseguraron que en esa misma situación opinan igual de Adamari López. “Jajaja! Muy bueno Adamari, tan Bella siempre. Yo hablo con mis perros”, “eres de las mías ….yo y mi otro yo” y “La verdad yo también hablo sola” son algunos de los mensajes que le dejaron a modo de respuesta tras su particular video.

Este tipo de contenido es muy habitual en la cuenta de Instagram de la presentadora de televisión nacida en Puerto Rico. La boricua disfruta de hacer de este tipo de contenido y a diario pública videos de estos, dando mensajes o haciendo reír a todas las personas a las que le llega con sus video.

Hace unos días debido a la caracterización que le dio a uno de estos libretos, metiéndose en un gran personaje, sus fanáticos le pidieron que regresara a la actuación. “Estás lista para venirte acá a Hollywood”, “Toda una gran actriz”, “Mi adamari lopez Yo Quiero Que Estes Otra Vez En Una Novela! Omg Qué Villana”, “Regresa a la actuación bella Adamaris”, “Una Gran Actriz . Vuelve a hacerlo. Bella y Talentosa.!!!”, “Necesito verte actuando nuevamente”, “Una dura en actuación”, “Me encanta como actriz de novela” y “Muy buena actriz me gustaría verla de nuevo en novelas”, son algunos de esos comentarios que recibió Adamari López en esa oportunidad.

