Adamari López: “Yo sí quisiera tener una familia para toda la vida”

“Yo sí quisiera tener una familia para toda la vida”… Así de clara, con mucho énfasis, Adamari López le confesó a Giselle Blondet su gran deseo de encontrar una pareja, un compañero de vida que la haga reír y con quien pueda resolver los problemas a través del diálogo.

Es que la presentadora de ‘Hoy Día’, fue la invitada al segundo episodio del nuevo Podcast de Giselle Blondet, ‘Lo Que No Se Habla’ de Pitaya Entertainment, en donde hicieron un paseo por su vida actual, hablar de y con Alaïa, regresaron al momento de la separación con Toni Costa, y se fueron a soñar sobre el futuro.

Recordemos que Giselle, en esta nueva aventura en su carrera, debutó con Dayanara Torres, y ahora eligió a otra compatriota, Adamari. Cada una desde su casa y con la ayuda de la terapeuta Jani Santaella, las queridas amigas abordaron varios temas.

La educación de Alaïa, cómo vivía que su madre fuera famosa, la inclinación por las artes o los deportes y la vida de una familia de ‘cada uno en su casa’.

La seriedad llegó cuando hablaron del momento en que Adamari decide separarse de Toni y cómo esto afectó a la hija de ambos, que es también la luz de los ojos de los dos:

“Uno estaba construyendo una familia para toda la vida, con estabilidad, con problemas como todos podemos pasar, pero con ese deseo de visualizarnos juntos para educarla, criarla y divertirnos juntos como familia… Ese cuento que yo tenía en mi cabeza, resultó ser diferente al que yo pensaba y me preocupaba mucho, porque yo vine de padres que estuvieron juntos y lo que yo recuerdo mayormente es bueno, y me daba mucho temor de tomar una decisión totalmente diferente y que eso le afectara a Alaïa, trate de ser siempre honesta y le dije, ‘te voy a hablar con la verdad en la medida que tu edad me permita decirle cosas’“, le contó Ada a Giselle.

Recordemos que Blondet afrontó dos divorcios, el primer de su hija mayor y el segundo de sus dos hijos menores, por eso le planteó esto de que las madres buscan dejar a los padres como superhéroes y no termina siendo justo porque les exigen más a ellas.

“Yo le sigo poniendo a su papá como héroe, yo lo hago con Toni, como una figura perfecta. Ella es más exigente conmigo que lo que podría ser con Toni“, confesó Ada, quien también dio detalles que en el momento de dejarle claro a la nena que no estarían más juntos como pareja, lo hicieron delante de una psicóloga.

Sin embargo, a casi dos años de aquello, Adamari está más entera y aunque les confesó en el Podcast que no está buscando una pareja, y que aún necesita conocerse más, crecer, explorar en ella, sabe que puede llegar alguien, enamorarse y cambiar todos los planes.

“Creo que estoy todavía en ese año que quiero seguir cuestionándome cosas, seguir creciendo, seguir aprendiendo, no necesariamente entrar en una relación… Todavía hay cosas que hay que sanar antes de querer tener una relación, yo pensaría que todavía me falta, pero a lo mejor mañana llega un hombre, me mueve algo por dentro, y me hace pensar diferente, no lo sé… Pero también me he ocupado de esa parte de crecer, de entender, de madurar, y tengo ayuda psicológica”, le dijo a Giselle.

Y en esa parte del Podcast, casi terminando reveló algo que descubrió sobre sí misma en esta etapa:

“Yo era de las que pensaba que mientras no se hablara a lo mejor no había pasado, no lo afrontaba, tampoco crecía o aprendía… Necesitaba una profesional que me haga preguntas para no esconderme a mí mismas cosas que necesito saber y entender para poder crecer, tener ayuda profesional para tratar de sanar y no cometer los mismos errores en las relaciones futuras, porque sino todo va a ser igual y voy a tener en el círculo vicioso en el que no quiero estar”, dijo con el corazón abierto y así reveló lo siguiente.

“Yo sí quisiera tener una familia para toda la vida, con un compañero de vida, que podamos reír juntos, que tengamos cosas en común, que podamos tener desacuerdos pero con el diálogo resolverlo, creo que de eso se trata la vida, que pueda tener esa sana conversación”.

