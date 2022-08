Así fue como Adamari López bautizó a la hija de Chiquibaby y se disfrutó la gran fiesta al máximo

Adamari López es la madrina de Capri Blu, la hija de Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, la conductora de ‘Hoy Día’ por Telemundo. El fin de semana se llevó a cabo el bautizó y el posterior festejo y los usuarios de las redes sociales no perdieron detalles pues en Instagram quedó plasmado mucho de lo que fue la celebración.

En un video compartido por Chiquibaby, y que recopila varios de los momentos de la linda ceremonia de bautizo, se ve el momento en el que Capri Blu es sostenida por Adamari López mientras el padre la baña con agua. En este video se observan los elegantes atuendos que lucieron los asistentes al bautizo y a Chiquibaby disfrutando junto a su esposo y su hija de este momento tan especial para todos.

En la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ también se vio mucho, pero de la fiesta tras la ceremonia en la iglesia. En uno de los videos se les ve a Adamarii López y Chiquibaby disfrutando y bailando ante una hermosa mesa decorada con flores, globos y pastel. “Cuando te dicen que oficialmente eres comadre. No se pueden perder a @adamarilopez y @chiquibabyla bailando en el bautizo de @capriblu2021”, detalló el programa en esa red social.

Asimismo, en otro video que hizo público el programa de Telemundo se observa a Adamari López en el centro de la pista de baile y sacando los mejores pasos para menear el cuerpo al ritmo de la música.

En otras imágenes se ve con mucho más detalle todo lo que fue la decoración para este día tan especial. Las flores, el amarillo y el rosa claro fueron parte de los colores elegidos para adornar el espacio.

“Me encanto el vestido de la mamá de la bb”, “La niña está bella y todo está muy bonito”, “Impecables la mamá y la madrina”, “Pero que hermosa Capriblu”, “Que hermosa Dios la bendiga” y “Que bella se lo disfruto mucho Dios la bendiga y los proteja siempre Amén” son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios ante todas estas imágenes del bautizo de Capri Blu. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

