Conoce la mansión que Mariah Carey intenta vender por $6.5 millones de dólares

La ganadora del Grammy Mariah Carey ha puesto en venta una impresionante mansión en Atlanta, Georgia, que compró en diciembre de 2021.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces con un costo de $6.5 millones de dólares más, lo que se puede traducir a $850,000 dólares más de lo que ella pagó hace casi un año.

El ‘Wall Street Journal’ fue el medio encargado de difundir la noticia y aseguran que Carey vivió por poco tiempo en esta residencia pero que ahora quiere volver a Nueva York. También se debe recordar que esta casa fue invadida por ladrones en julio de este año.

Esta venta se da a meses de que Mariah Carey, considerada la Reina de la Navidad, entre a su época del año predilecta y empiece a sonar en cada rincón del mundo su icónica ‘All I Want for Christmas Is You’.

La mansión en venta está construida en un lote de 4 acres y tiene una casa principal de 12,575 pies cuadrados distribuidos en nueve habitaciones, nueve baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, sala de cine, gimnasio y otras comodidades.

En toda la casa destacan muebles y detalles de madera/ The Grosby Group

Carey pudo disfrutar de muchos lujos en esta residencia aunque duró poco tiempo. La habitación principal cuenta con un amplio espacio con sala de estar con muebles empotrados, una gran chimenea, bar, balcón privado, salón de belleza, vestidor y un agradable baño privado con muchos detalles.

El salón de belleza ubicado en la habitación principal es un verdadero lujo. Tiene paredes color rosado, cómodos asientos, chimenea y más detalles donde cualquier estrella se querría preparar antes de salir.

En la habitación principal hay un salón de belleza privado/ The Grosby Group

Algunos medios aseguran que en la tercera planta de la propiedad estaba habilitado un estudio de grabación, lo que no es de extrañar si se considera la profesión de su propietaria.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para tres vehículos y una casa para huéspedes. En su exterior también se puede disfrutar de varios espacio al aire libre como cancha de tenis, áreas verdes, piscina, terraza y más.

La propiedad está rodeada de grandes árboles/ The Grosby Group

