Mariah Carey se enfrenta a una demanda de $20 millones por su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”

El éxito ‘All I Want For Christmas Is You’, que se ha convertido en un elemento básico de las fiestas de fin de año desde que se estrenó en 1994, parece que no fue un tema ideado totalmente por Mariah Carey, al menos así lo asegura una reciente demanda contra la cantante y su coguionista Walter Afanasieff.

Y es que el compositor Andy Stone alega haber coescrito un tema con el mismo nombre en 1989, por lo cual, pide a la cantante y su equipo un total de $20 millones de dólares.

En los documentos legales presentados en Luisiana, Stone afirma que nunca dio permiso para que se utilizara el tema y sostiene que Mariah y sus colaboradores “participaron consciente, voluntaria e intencionadamente en una campaña” para infringir sus derechos de autor.

Stone acusa a la estrella del pop y a su equipo de actuar de una manera “premeditada para explotar la popularidad y el estilo único” de la canción, sugiriendo que “causó confusión” ya que las dos canciones tienen letras y melodías diferentes.

El documento acusa a los demandados de cometer “actos de enriquecimiento injusto por la apropiación no autorizada de la obra del demandante y el comercio asociado a ella”.

En una ocasión, Mariah recordó que se sintió sorprendida cuando su discográfica le sugirió que lanzara una canción navideña.

La estrella de 53 años aseguró: “Cuando escribí ‘All I Want for Christmas Is You’, la discográfica me dijo: ‘Bueno, ¿por qué no haces un disco de Navidad?’. Y yo dije: ‘En serio, ¿ahora? Bueno, me encantan las fiestas, déjame intentarlo’. Así que ‘All I Want for Christmas Is You’ es la primera canción navideña que escribí y luego trabajé en ella con mi entonces socio compositor, Walter A. Sólo queríamos que se sintiera como un clásico moderno”.

