‘Canelo’ Álvarez deja a un lado los ataques personales y ‘lanza flores’ a Golovkin

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, se olvidó este jueves de los presuntos ataques personales que le hizo el kazajo Gennady Golovkin y en vez de ello lo elogió a dos días de enfrentarlo por tercera vez.

“Mi tirada es terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, pero sé que tengo un gran rival en frente, uno fuerte e inteligente“, explicó en la rueda de prensa previo al combate de este sábado que continuará con una de las rivalidades más importantes del boxeo en los últimos años.

"I want to finish this before 12 rounds" 🗣#CaneloGGG3

Las alabanzas del mexicano se dieron después de que en la promoción de la pelea asegurara que su meta era terminar con la carrera del kazajo.

“Él siempre habla mierda de mí, es por eso que esto es personal. Él pretende ante las cámaras ser un tipo amable, pero no lo es. No puedo esperar a enfrentarlo, estoy enojado”, dijo el pasado 24 de junio en la primera conferencia de prensa del tercer combate entre ambos.

‘Canelo’ ahora sólo reveló que su objetivo es que con la trilogía se termine esta rivalidad, la cual se inició en 2017 con un empate y continuó en 2018 con un triunfo para el mexicano.

🔪🔪 La tensión se corta con cuchillo… hasta incluso después de finalizar el careo



Este sábado Canelo y Golovkin completarán su Trilogía 🔥 EN VIVO 🔥 por #ESPNKnockOut



📺 ESPN

21:00 🇦🇷🇺🇾🇨🇱

20:00 🇩🇴🇧🇴🇻🇪🇵🇾

19:00 🇲🇽🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

18:00 🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷🇭🇳



🎥 @MatchroomBoxing #CaneloGGG3 pic.twitter.com/Q1iA0QFF6m — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) September 15, 2022

“Será difícil terminar con esa rivalidad, pero eso lo que quiero lograr. Me emociona mucho, me motivé mucho haciendo el campamento porque quiero terminar la pelea antes de los 12 asaltos”, reiteró Álvarez, quien perdió en su última pelea el pasado mayo ante el ruso Dmitry Bivol.

El kazajo prometió a los aficionados al boxeo una gran pelea el sábado y dijo estar "cómodo, fuerte y listo" a sus 40 años para derrotar por primera vez a Álvarez, de 32 años. "Creo en ganar, en mí, en mi equipo, en la gente que me apoya y en mi familia, esta es mi vida real. Somos atletas profesionales y el ring nos enseñará quien es el mejor", expresó. GGG feels ready to add a victory over Canelo to his LEGACY this Saturday ✅🥊#CaneloGGG3

Golovkin buscará su primer título mundial en el peso supermediano, después de ser campeón del mundo en la división mediana. “Estoy listo para la guerra. Tengo tres títulos en 160, pero todo cambia y todo es posible en esta vida chicos”, sentenció.

Álvarez y Golovkin se medirán en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, duelo en el que el mexicano expondrá sus títulos supermedianos de la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

El mexicano llegará a la pelea con un récord de 57 triunfos, 39 por nocaut, dos derrotas y un par de empates, mientras que el kazajo cuenta con una marca de 42 victorias, 37 por la vía rápida, una caída y un empate.

