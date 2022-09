Hallan “enterramiento masivo” en una ciudad recuperada en Ucrania; descubren 440 tumbas

Las autoridades ucranianas encontraron un lugar de “enterramiento masivo” cerca de una ciudad recuperada en el noreste de Ucrania que anteriormente había sido ocupada por las fuerzas rusas, anunció el presidente Volodymyr Zelensky el jueves por la noche.

Las autoridades descubrieron unas 440 tumbas cerca de Izium en la región de Kharkiv.

“Allí ya comenzaron los trámites necesarios. Más información, información clara y verificable, debería estar disponible mañana”, dijo Zelensky en su discurso televisado todas las noches.

Según reporteros de Associated Press vieron entre los árboles de un bosque de Izium cientos de tumbas con simples cruces de madera, la mayoría de ellas marcadas solo con números. La tumba más grande tenía un marcador que decía que contenía los cuerpos de 17 soldados ucranianos.

🇺🇦 GUERRE EN UKRAINE : Une fosse commune avec 440 tombes a été découverte à Izioum, ville reprise aux troupes russes dans l'est du pays (Sky News). #Izium pic.twitter.com/mOB33yNLKm — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 15, 2022

Los investigadores con detectores de metales estaban escaneando el sitio en busca de explosivos ocultos.

Oleg Kotenko, un funcionario del ministerio ucraniano encargado de reintegrar los territorios ocupados, dijo que los videos que los soldados rusos publicaron en las redes sociales indicaban que probablemente había más de 17 cuerpos en la tumba.

“Todavía no los hemos contado, pero creo que hay más de 25 o incluso 30”, dijo.

Sergei Gorodko, residente de Izium, dijo que entre los cientos enterrados en tumbas individuales había docenas de adultos y niños muertos en un ataque aéreo ruso contra un edificio de apartamentos. There are fallen poles all along the road from Kharkiv to Izium. I couldn't figure out what happened. It couldn't have been a blast wave.



It turned out Russians knocked down those poles with tanks to steal batteries and solar panels.



Murderers and looters. pic.twitter.com/lHMscLIGei— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 14, 2022

Dijo que sacó a algunos de los escombros “con mis propias manos”.

Zelensky invocó los nombres de otras ciudades ucranianas donde las autoridades dijeron que las tropas rusas en retirada dejaron fosas comunes de civiles y evidencia de posibles crímenes de guerra.

“Bucha, Mariúpol, ahora, por desgracia, Izium… Rusia deja la muerte por todas partes. Y debe rendir cuentas por ello. El mundo debe llevar a Rusia a la responsabilidad real de esta guerra”, dijo en el discurso. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

También lee:

· Televisión estatal rusa pide a Putin que realice un ataque nuclear contra la OTAN y sus aliados

· Fuerzas ucranianas irrumpen en la frontera de Rusia durante “impresionante contraofensiva”

· Video: Arden centrales eléctricas en Ucrania tras bombardeos rusos