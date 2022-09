Policía ex pelotero murió al chocar en ruta a evento 9/11 dejando cuatro niños huérfanos; cientos de personas acuden a su funeral en Nueva York

Una fila para ingresar a una funeraria de Willowbrook en Staten Island (NYC) se extendió el martes casi alrededor de la cuadra, mientras cientos de personas se reunieron para presentar sus respetos finales a Anthony Varvaro, policía y ex pelotero de las Grandes Ligas que murió la madrugada del domingo en un accidente de tránsito en ruta a un evento en conmemoración de 9/11.

Varvaro trabajaba como agente de la policía portuaria desde 2016 cuando se retiró de la MLB y murió en un accidente vial en Nueva Jersey cuando se dirigía a Nueva York a trabajar en un evento conmemorativo de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Nativo de Staten Island, tenía 37 años y dejó niños huérfanos. El atendido velorio en la Funeraria “Matthew Home” se realizó el martes y miércoles, informó Staten Island Live.com

CORRECTION:



The visiting hours for Police Officer Anthony Varvaro are:



Wednesday, September 14, 2022

2:00 pm – 4:00 pm

7:00 pm – 9:00 pm

Matthew Funeral Home

2508 Victory Blvd.

Staten Island, NY 10314 pic.twitter.com/O1HRFbfaFS — Port Authority PBA (@PAPD911) September 14, 2022

Varvaro fue impactado por el conductor Henry A. Plaras (30) que venía en sentido contrario en la autopista New Jersey Turnpike. Ambos murieron a causa del choque, reportó Daily Voice.

“Fue trágico que lo que habría sido su día libre, venir a trabajar para ir allí y trabajar en el Trade Center ese día y, lamentablemente, nos lo quitaron en el camino”, dijo a Pix11 Frank Conti, presidente del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria (PANYNJ)

Antes de convertirse en oficial de policía de la Autoridad Portuaria, Varvaro fue lanzador profesional en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) para los equipos Seattle Mariners, Atlanta Braves y Boston Red Sox entre 2010 y 2015. Incluso después de cambiar de carrera estuvo involucrado en las Pequeñas Ligas, felizmente ayudando a niños pequeños a mejorar en el deporte.

“Las cosas con las que estaba comprometido: familia, servicio, país, estado”, dijo Edward Cetnar, superintendente del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria.

Varvaro se dirigía a la ceremonia del 11 de septiembre para cumplir con los requisitos de mano de obra a gran escala que el departamento necesita cada año para la seguridad del área conmemorativa.