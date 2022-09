Jessica Rodríguez de ‘Despierta América’: “Estoy sembrando mi futuro y me la estoy gozando”

“Estoy sembrando mi futuro y me la estoy gozando”… Así de clara está Jessica Rodríguez a quien vemos todas las mañanas co-conduciendo ‘Despierta América’ en Univision, los domingos como host de backstage de ‘El Retador’ para TelevisaUnivision, y ahora debutó con un cameo en la serie de Marvel, ‘She, Hulk’.

Aunque con menos de 30 años la vemos triunfando, ella no pierde el piso, porque sabe lo que es estar de cada lado de la historia dentro de un show, y sobre todo, porque asegura que no se trata de suerte, sino de estar preparada para cuando la oportunidad toque a su puerta, como le sucedió.

Jessica Rodríguez la cara fresca de ‘Despierta América’. Foto: Despierta América

En exclusiva charlamos con la presentadora más joven de la televisión hispana en Estados Unidos, y nos habló de sus sueños, de todo lo que está viviendo, de lo que quiere para su futuro, de lo que no quiere y hasta le habló a la Jessica del college que no creía en ella misma y que pensaba que nunca alcanzaría sus sueños.

-¿Cómo ha cambiado tu vida desde hace 2 años?

Jessica Rodríguez: Yo llevo en ‘Despierta América’ 8 años, pero definitivamente que los últimos 2 años han sido, no se puede decir ni siquiera sube y baja de emociones, son puro subes… Gracias a Dios soy muy afortunada de tener una jefa, de tener mucha gente en mi camino, incluyéndote, que me han ayudado, que han aportado muchísimo a mi carrera. Han sido de mucho aprendizaje, de “¿quién es Jessica?, ¿qué es lo que quiero que el mundo sepa de mí?”…

He tenido momentos sumamente maravillosos como esto de ‘El Retador’, cuando me dieron la noticia yo decía, qué bueno porque ahora la gente va a conocer a una Jessica fuera de ‘Despierta América’, porque en realidad eso es lo único que yo he hecho en mi carrera.

–No todo el mundo tiene la oportunidad de ir de pasante a host del show de mayor rating de la televisión, a ser host de backstage en Televisa, en México.

Jessica Rodríguez: Sí, por supuesto… ‘Despierta América’ ha sido la bendición más grande, y de ahí uno aprende de todo, porque es un show demasiado variado. Yo empecé como pasante, pero esa aplicación yo la llené, y puse: “pónganme donde sea”… Creo que hasta le puse la cajita que decía marketing, y me la regresaron… Hubiese entrado a lo que fuese, y gracias a Dios se dio la oportunidad que fue ‘Despierta América’, y ahora con ‘El Retador’.

Nunca había ido a Televisa, yo llevo desde los 14 años que no voy a México, así que para mí todo es nuevo. En estos días estaba hablando con María Antonieta Collins, y me decía, no existe la suerte, y de verdad que es exactamente como el lema de mi vida, que la suerte es básicamente cuando llega el momento perfecto con la preparación, y yo estaba ahí esperando que se dé el momento, sumamente paciente porque creo que está en mi personalidad, y en la manera en que yo hago las cosas. Sí yo sentía que iba a llegar a esa oportunidad, pero si pasaba en 5 años y pasaba en 10 años, si pasaba en 2 meses lo que fuese, yo estaba contenta y estaba preparándome para que cuando llegara el momento, poder aceptarlo y dar lo mejor de mí.

–¿Cómo fue entrar a la famosa ‘Fábrica de Sueños’?

Jessica Rodríguez: ¡Ay Dios mío! fue increíble, confieso que a Televisa como que lo minimice, porque yo no sabía en realidad la grandeza. Alan (Tacher) me decía: “Eso es otro mundo, es como Hollywood, pero mexicano” … Me imaginaba un edificio y algo así como normal, cuando llego y veo la grandeza, veo los sets, veo que dentro del mismo Televisa tienen calles, y tienen como que calle Chespirito, yo digo, ¡¿qué es esto?!

Tenía un poco de miedo, no conocía a nadie allá, no conocía a Consuelo, ni a Yordi, ni a Lupillo, lo hemos entrevistado en ‘Despierta América’, pero creo que siempre ha sido como por Zoom, entonces yo tenía mucho miedo de será que les voy a caer bien. Gracias a Dios todo a fluido súper bien, yo creo que también ayuda mucho que yo soy divertida, no vengo aquí a criticar a nadie, ni hacer jueza, vengo a hacer host de backstage, y para mí es sinónimo de pasarla bien.

-Uno de tus talentos favoritos del público es tu espontaneidad, ¿qué has modificado para hacer un show de Televisa, en donde te vemos hasta neutralizando el acento?

Jessica Rodríguez: Sí es diferente, completamente distinto porque a mí me encanta ser espontánea y de hecho he aprendido muchísimo de Raúl (González) en la manera en que él maneja el set de ‘Despierta América’, y Francisca también si les nace bailar, si les nace gritar o cantar, y yo hago mímica de eso, como que los quiero imitar porque me parece increíble, yo como espectadora me lo gozo muchísimo, y quiero que los que me vean a mí también se lo gocen.

En el backstage como que hay un reto ahí, porque no puedo ser tan espontánea, la gente en realidad lo que quiere es el participante, cómo se siente en ese momento de estrés, de felicidad, de llanto, no es como el rol ‘Despierta América’, donde yo estoy entreteniendo, yo estoy dando la noticia, estoy bailando, gozándomela, en este caso tengo que apartarme un poco y dejar que esa persona, ese aspirante sea famoso.

–¿Qué significa para ti la palabra ‘oportunidad’?

Jessica Rodríguez :Para mí la palabra oportunidad significa que tú mismo trabajaste para ese momento, tú tienes que darlo todo, alma, corazón, trabajo, sudor, sangre, todo en su totalidad porque la oportunidad se las dan a las personas que en realidad se lo merezcan, y yo he visto gente que ha menospreciado oportunidades.

Yo he hecho muchas entrevistas a muchas personas, que tristemente veo que se les está dando esta oportunidad, pero no están haciendo lo que deberían con ese micrófono… Y después veo otra gente que, al revés, que a lo mejor el destino no tenía planeado darle la oportunidad, pero por lo que han hecho en la comunidad, en el mundo, con su familia, con la gente que tienen alrededor, el destino cambió y las oportunidades le llegaron.

-Tú no paras, ¿hay un límite para ti?

Jessica Rodríguez: Es difícil contestar esta pregunta porque yo siento que estoy en un momento donde estoy joven, donde tengo que aprovechar las oportunidades. Estoy sembrando mi futuro, y me lo estoy gozando. A veces sí definitivamente es cansón, pero yo no lo veo como algo negativo, estoy aprovechando al máximo en los viajes, los espectáculos, conocer a diferentes personas… Sí va a llegar a un punto donde ese límite va a ser mucho más grande, porque definitivamente en los próximos años me quiero casar y quiero empezar una familia, y creo que ahí es donde voy a ver más límites, pero en este momento yo diría que los únicos límites de mi vida, que yo pondría como que todo en pausa, son mis papás, mi hermano, y mi novio.

–Cuando hay días en donde te ves en ‘Despierta América’, en ‘El Retador’, y que estás en la en la alfombra de los MTV, ¿qué sientes cuando regresas a tu cuarto?

Jessica Rodríguez: ¿Dios mío, habrá quedado todo bien? … Estoy comenzando, a veces como que me autocrítico, y ese momento en la cama, es el momento de verificar que todo esté en orden, y después agradecer. Cuando entré a Televisa me acuerdo que yo paré y dije: “Este es el cartel que tú ves todos los días, en ‘Despierta América’, aquí se para Irina Baeva y Gabriel Soto, y tú estás aquí, tú llegaste acá” … Yo soñé con llegar a ser grande algún día, pero yo nunca pensé que iba a ser antes de los 30, yo me veía siempre de 40 para arriba, porque para mí tenía sentido, era muy difícil que una niña que fue de Venezuela a Miami, y yo estaba poniendo ese trabajo, pero para un largo plazo, nunca pensé que iba a ser ahora en este momento de mi vida, y ver la manera en que mi familia y mis amistades se lo disfrutan.

-Tienes menos de 30 años, como bien dices, y en 2 años se han abierto un torbellino de posibilidades, ¿cómo haces para no sacar los pies del suelo?

Jessica Rodríguez: Porque lo tuve que trabajar desde abajo, no fue un día para otro. Entiendo todas las piezas que tienen que unirse para que yo brille al aire, yo he buscado café, he limpiado platos cuando se necesitan, he visto como trabajan los camarógrafos de cerca, he sufrido con ellos cuando se nos borra un material. Se el trabajo que toma el poner una producción de ese nivel al aire. Así que creo que mantengo los pies sobre la tierra porque nunca quiero hacer sentir como me sentía, a lo mejor, si alguien llegaba que no apreciaba lo que yo hacía para ellos, nunca quiero que alguien se sienta así, no me paso mucho pero sí me pasó de vez en cuando, llegaba una persona que yo decía: “wow, me esmeré tanto, pasé toda la noche sin dormir y como que no te diste cuenta del trabajo que yo estaba poniendo para ti, y para que tu brillaras al aire” … Nunca quiero que alguien se sienta así cuando trabajan conmigo.

-¿Cuáles son esos consejos que te han quizás salvado la vida y quién te los dio?

Jessica Rodríguez: Muchísimos, Raúl (González) siempre me ha dado muchos consejos, como compartimos tanto el aire, a veces con ‘El Revoltillo’… Yo siempre soy de las que si digo algo mal, porque recuerden que estoy aprendiendo, meto la pata, y él me dice: “Nunca corrijas tu error al aire”… Francisca, me dio el consejo de que me gozara lo de ‘El Retador’ porque todo pasa tan rápido, que yo puedo ver cómo es posible que uno viva esa experiencia y no se lo goce. Alan siempre me da consejos de papá, ¿cómo está tu novio?, ¿qué tal tú estás invirtiendo?, por supuesto que los utiliza muchísimo. A Carlitos (Calderón) siempre me dice como para ‘Sin Rollo’ que esté clara con lo que es mi imagen, de que es como que las redes sociales, de traer lo último en la información en el mundo digital, entonces yo siempre trato de aportar algo así.

Francisca Lachapel, Maity Interiano, Ana Patricia Gámez y Jessica Rodríguez.

-¿Qué le dice esta Jessi que está comenzando a triunfar, a aquella que estaba en Venezuela, preparando comida o jugando con su abuela?

Jessica Rodríguez: Esa Jessica que estaba en Venezuela, fue sumamente atrevida y cómica, no le diría que cambiará nada… Sí le diría a la Jessica que estudió, que estaba en collage, sí me gustaría hablarle, porque ahí fue un momento de mi vida donde yo empecé a dudar mucho de mí, porque yo no sabía si yo tenía eso de que todo me resbale, todo el mundo me decía tienes que tener mucha fuerza para entrar al mundo de entretenimiento, porque es un mundo lleno de a veces de envidia, de críticas y yo dudé mucho de mí en este momento, hasta saque otra carrera o un Bachelet en busines, porque yo dije, no sé si yo tengo una personalidad para enfrentarme a lo mejor ese mundo.

A esa Jessica, decirle que lo que le faltaba era solamente el push para encontrar, esa fuerza interna que después fue como que el fallecimiento de mi abuela, pero que ese momento iba a llegar en su vida, donde ella se iba dar cuenta que ella sí puede ser muy cariñosa, pero también tiene su mujer de fuego adentro, y puede con todo.

-A esa mujer de fuego y un poco más sensible ¿le afecta los comentarios?

Jessica Rodríguez: Sí y de hecho no los leo porque sí me afecta, y me afecta también ver cómo la gente que está a mi alrededor, que me quiere, les duele… Ver cómo mi papá lee algo medio vulgar que escribe un hombre cerca de mí, o mi mamá le afecta la manera en que una mujer me puede decir que soy fea o bruta, lo que sea, ver cómo ellos también lo toman me afecta a mí, me duele porque no quiero nunca que ellos pasen por eso.

Las redes tienen una cosa que de verdad la gente sabe exactamente cuáles son esas cosas que te hacen vulnerables… Si amanecí con que esta pestaña a lo mejor no me gusta mucho, hay esa persona en las redes que te dice: “hoy te queda fea”… ¿Cómo saben?… Es difícil leerlo.

-¿Qué le dices a ese público que te ha acompañado en tu crecimiento, y que hoy está tan orgulloso de ti y te sigue apoyando?

Jessica Rodríguez: Yo les digo que gracias, no hay más palabras que gracias, gracias por creer en mí desde el principio, que yo sé que no es fácil creer un nuevo talento, también que se agarren, que se agarren porque vamos por más, lo que Dios, la vida me permite hacer este trabajo que se pongan los cinturones, porque vamos con todo.

