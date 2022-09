Rodrigo Vidal sale de Top Chef VIP y el público de Telemundo se niega a aceptar la decisión de los jueces

Rodrigo Vidal ha sido una de las más gratas sorpresas que nos ha dado Top Chef VIP. El famoso actor y cantante se ganó el corazón de todos, sin exagerar: compañeros, jueces, conductora y por último más no menos importante, Rodrigo Vidal se ganó el amor del público televidente de Telemundo, por esta razón su eliminación ha dolido tanto. Sigue doliendo mucho.

Los fans aún no se reponían de la eliminación de Gregorio Pernía cuando el Top Chef VIP nos tomó por sorpresa eliminando a Vidal. “La cocina de Top Chef VIP ya no será la misma”, “Se fue el corazón del programa”, “Ahora cómo vamos a volver a reír… si nos quitan a Grego y a Rodrigo”, estos son solo algunos de los comentarios que los fans han hecho llegar a Telemundo a través de las redes sociales.

Horas antes del programa de eliminación, Rodrigo Vidal compartió un par de historias un poco alarmantes. El actor mexicano le explicaba a sus fans que en ese día sucedió algo que a nivel emocional no lo tenía del todo al 100% enfocado en la competencia, él mismo decía que esperaba que una vez en el programa la cocina de Top Chef VIP lo llevara a un mejor nivel de concentración.

Cuando dijeron: “Eres tú Rodri” el corazón de muchos se aceleró, más no de emoción sino del impacto de saber que nos enfrentábamos a la salida más dolorosa de la temporada. Y es que este programa se ha convertido en “el aire fresco” que muchos necesitábamos después de una dramática e intensa segunda edición de La Casa de los Famosos. Telemundo sin duda logró conformar aquí a un “dream team”, ya que aún cuando ellos están compitiendo todos por ganar los $100 mil dólares, todos se ayudan y motivan constantemente para poder llegar a la meta.

Ferdinando Valencia comentó en Instagram la salida de Rodrigo: “A éste no lo vamos a dejar de llorar, y no de golpe, sino despacito.. así es como duelen las personas que se ganan nuestro corazón. Te quiero @soyrodrigovidal“.

El público lo despide con este tipo de mensajes, también: “Este programa me hace llorar demasiado. Se fue lo más lindo, Dios bendiga el ángel que tienes; sano y lindo corazón… ¡con quién nos reiremos ahora!”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

El público espera, ahora, que la salida de Rodrigo Vidal sólo sea el augurio de que algo mejor viene para el actor, y es que hoy que el intérprete ha vuelto a conectar con sus fans y ha ganado a nuevos y más en este camino, éstos no quieren dejar de verlo en televisión. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

