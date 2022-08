Todos lloran por Telemundo: Héctor Suárez Gomís es el quinto eliminado de Top Chef VIP

La tele-audiencia de Top Chef VIP vivió un momento sumamente difícil, después de que el chef Juan Manuel anunciara que Héctor Suárez Gomís sería el quinto de TCVIP. Sus compañeros escucharon la noticia y quedaron totalmente devastados. Zuleyka Rivera fue una de las primeras en salir de la cava en dirección a la cocina, para llorar abrazada al famoso actor mexicano.

Hay mucho dolor en la cava. Zuleyka dijo que no se vale que él sea el eliminado, porque Gomís es un caballero en todo el sentido de la palabra. Lambda García declaró que no quería que Gomís se fuera. Marlene Favela se une a este sentimiento compartiendo con el público sus impresiones sobre Héctor Suárez, aseverando que él es la persona más cercana a ella entre todos los 15 participantes, el famoso actor es su amigo personal.

El actor ante su salida de Top Chef VIP dice que en este proyecto descubrió un mundo que no sabía que existía en él, y aseguró que esto tiene, para él, mucho más valor que $100 mil dólares y que permanecer en la competencia. Les da las gracias a los jueces y ahora agregó que gracias a esta aventura dice que sale un hombre completamente enamorado de la gastronomía. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

