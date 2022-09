Gregorio Pernía es eliminado de la competencia de Top Chef VIP: los fans de Telemundo dicen que su salida ha sido la más injusta

La eliminación de Gregorio Penía de Top Chef VIP ha dejado un mal sabor de boca. El actor de colombiano se ganó en verdad el corazón de todos. No hay compañero dentro de esta competencia que tengan palabras negativas sobre el paso de Penía en el show, tanto Cristina Eustace como Rodrigo Vidal aseguran que de Gregorio recibieron no sólo amistad y cariño, sino ayuda.

Y es que el villano de “Sin Senos Sí Hay Paraíso” siempre tuvo tuvo una palabra de apoyo para cada uno de los famosos que competían junto a él por los $100 mil dólares de premio.

La salida de Gregorio Pernía generó el llanto no sólo en sus compañeros y compañeras de Top Chef VIP. Carmen Villalobos y los tres jueces de este show también se quebrantaron ante su salida.

Lamentablemente el público no tiene incidencia en este show, ya que no es a través de votaciones que ellos se mantienen en competencia. Son sus artes culinarias las que les permiten quedarse, tomando en cuenta el desempeño de cada uno de ellos en las pruebas impuestas para los procesos de eliminación.

La eliminación de Gregorio ha sido calificada por el público como la más injusta. Los fans no están contentos con la decisión que tomaron los chefs, y es que al día de hoy entre más participantes salgan, más dolorosa será la partida, ya que cada uno de ellos ha logrado calar en lo más profundo del corazón del público televidente de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

