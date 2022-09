Pepe Aguilar responde a un video donde estaría interpretando una canción de Bad Bunny y piden un tema juntos

El cantante Pepe Aguilar se volvió tendencia en las distintas plataformas luego de haber reaccionado a un video donde sale él en un concierto, al tiempo que supuestamente estaría interpretando uno de los éxitos musicales de Bad Bunny, video que fue editado. Sin embargo, el padre Ángela lo tomó de una manera bastante positiva.

El intérprete de ‘Me estoy acostumbrando a ti’ modificó el video donde supuestamente estaría entonando ‘Me porto bonito’ del puertorriqueño, mientras que del otro lado sale él bailando al tiempo que se le ve que anda en un avión. El post compartido en la red social TikTok fue acompañado con el siguiente mensaje: “Esperen colaboración con mi compa @badbunny”.

De inmediato se registraron cientos de reacciones al ver la manera en la que Pepe tomó el audiovisual, y es que muchos estarían alegres tras considerar que se pueda llevar a cabo una colaboración musical entre ambos artistas. No obstante, otros internautas no estarían de acuerdo, pues uno de ellos aseguró que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ no canta.

“Ay Pepe necesitamos verte perreando”, “Qué diría Antonio sobre esto?”, “Sin miedo al éxito Pepe”, “Es que usted todo lo canta”, “No mam*n, esto es como un regalo de vida“, “No, y yo jurando que ya lo había visto todo”, “Antes era fan, ahora soy súper fan“, “Tu estilo es único y tú sí cantas”, “Esto es gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro”, “La neta si colaboran sería chingón”, “Necesitamos una colaboración con este grande la música“, fueron algunas de las impresiones que generó el video.

Hasta la fecha el ‘Conejo Malo’ todavía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, no es algo que se descarte más adelante, por lo pronto tocará esperar que el tiempo siga transcurriendo para conocer si los artistas llegan a un posible acuerdo para que se encuentren en un estudio de grabación.

Sin duda Pepe Aguilar quiso destacar su posible gusto por el género urbano, pese a que canta uno completamente diferente.

Te puede interesar:

· Bad Bunny besó apasionadamente a un bailarín y fue galardonado como ‘Artista del Año’

· Fanática de Bad Bunny intentó alcanzarlo en el escenario y sufrió un grave accidente

· Bad Bunny se viralizó por cantar ‘Sálvame’ de RBD y así reaccionó Anahí