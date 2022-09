Funeral de Estado de la reina Isabel II: cómo ver la transmisión en vivo el 19 de septiembre

La reina Isabel II falleció el pasado 8 de septiembre en Balmoral, Escocia. Sin embargo, será el próximo lunes 19 de septiembre cuando realizarán el funeral de Estado, el primero que estarían haciendo en Reino Unido en lo que va del siglo XXI.

A su vez, el Palacio de Buckingham emitió una misiva para explicar que el velorio será en la Abadía de Westminster a las 5:00 hora local del centro de México, mientras que se espera que finalice a las 00:30, oportunidad que le darán a los últimos presentes de poder darle la despedida a la madre del rey Carlos III.

Se espera que desde las 5:00 am comiencen a llegar los líderes mundiales. A las 5:30 am el féretro será trasladado del Hall de Westminster a la Abadía. Media hora más tarde le darán inicio al funeral que será transmitido por diversos canales y páginas web. A las 7:00 am se espera que suene el Last Post, y desde las 8:00 am harían la procesión hasta la Capilla de San José.

Las joyas del ataúd las quitarán durante una misa que está pautada para las 9:00 am, mientras que a las 12:00 pm el rey Carlos III en compañía de sus parientes tendrán un momento más íntimo con la reina Isabel II.

¿Dónde ver el funeral de Estado?

El Sistema de Difusión Pública (PBS por sus siglas en inglés) estará transmitiendo tras la señal retomada de la BBC, y será desde las 4:00 am ET hasta las 12:00 pm. Además, también podrán ingresar en el portal web PBS.org. A su vez, también tendrán a su disposición las aplicaciones de video.

La BBC lo hará a través de BBC One, BBC News y streaming por BBC iPlayer.

CNN en Español estarán transmitiendo en vivo, mientras que desde su página web lo harán desde las 5:00 am ET.

Será enterrada junto a Felipe de Edimburgo

El ataúd será trasladado de manera protocolar en un coche de guerra de la Marina Real para realizar un trayecto desde el Palacio de Westminster hasta la Abadía. Luego esperan llevarla a Windsor para ser sepultada en la Capilla San Jorge, lugar donde fue enterrado su esposo, Felipe de Edimburgo. Recordemos que fue el 9 de abril de 2021 cuando murió.

Los anteriores funerales de Estado fueron realizados en 1952 con el monarca Jorge VI, y el del primer ministro de Winston Churchill en el año 1965.

