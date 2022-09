Karol G reveló un adelanto de su próxima canción y lanzó una contundente indirecta

La cantante Karol G vuelve a sorprender a sus seguidores, pero, en esta ocasión lo hizo a través de TikTok, y es que en su canal de Telegram fue que le pidió a sus suscriptores que se dirigieran a la red social china para que vieran lo más reciente que había compartido.

Sin duda muchos enloquecieron porque se trataría de uno de los nuevos temas musicales que estaría a punto de sacar en su próximo álbum. El audiovisual tiene una corta duración de 30 segundos donde comparte frases de la letra que interpreta.

Sin embargo, no fue lo único que más llamó la atención, pues en el audiovisual escribió un mensaje un tanto particular, lo que también podría ser parte de la letra: “No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos”.

“Saca tu álbum yaaaaaaaaaaa“, “Y hoy a quién será que se la dedica?”, “Sácala ya”, “Una indirecta bien directa”, “Otro himno obvio”, “La descripción, (la palabra final)”, “No me mires así que me desmayo”, “Ella sabe muy bien lo que hace, mujer inteligente”, “Aquí esperando tu álbum bebé“, “Ufffs ese tema la va a romper como todos los temas de la Bichota”, “Próximo himno mundial en camino”, fueron algunas de las impresiones que compartieron en la mencionada aplicación.

La colombiana también escribió un mensaje que llamó un poco la atención: “Feliz día del amor y la amistad. PORNO“, la palabra final se creería que podría ser el nombre del nuevo tema musical. A su vez, varios internautas insinuaron que podría tratarse de una indirecta para su expareja, el cantante Anuel AA.

Las dudas también se han generado, debido a que hace pocos días la intérprete de ‘Gatúbela’ tomó la determinación de desarchivar las fotos que quedaron para el recuerdo, y es que son infinidades las imágenes que todavía mantiene Karol G en su cuenta oficial de la camarita.

La cantante le explicó a una usuaria el motivo por el que decidió hacerlo, y es que le respondió: “Mi reina… con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí”.

