Ninel Conde enfrenta duras críticas por interpretar ‘Provenza’ de Karol G y dicen que se estaba “ahogando”

La cantante Ninel Conde recientemente ofreció un espectáculo en Ciudad de México, y como ya lo ha hecho en diversas ocasiones pues volvió a interpretar varios de sus temas así como algunos covers, entre ellas resaltó ‘Provenza’ de Karol G.

La mexicana fue una de las invitadas especiales de aquella noche donde decidió incluir uno de los temas musicales con mayor éxito de la colombiana. Además, lo hizo con el estilo por el que siempre ha sido caracterizada, y se trata del tono grupero, mientras estuvo acompañada de su bailarinas.

La también actriz fue muy criticada luego de su interpretación, y es que los comentarios en su contra no se hicieron esperar, pues muchos de los internautas estuvieron expresando que ella en realidad no le ha ido muy bien con el tema del canto. Uno de los más llamativos fue donde mencionaron que se estaba ahogando y que no habría podido terminar la estrofa.

“Ya siéntese señora”, “Bueno, nunca entendió que ella no canta”, “Ni tiempo de pintar la casa nos dio”, “No aguantó la estrofa completa, se le fue el aire”, “Te estás ahogando“, “Uno debe conocer sus limitaciones”, “Ya mejor póngase a recuperar a su hijo”, “Ni siquiera la identificaba”, “No canta ni sus canciones”, “Me está sangrando el oído“, “Qué mal momento para tener oídos”, “No le falta mucho, le falta todo”, “Ella no tiene talento”, “Qué horrible“, “Que la demanden por destruir la canción”, fueron algunas de las impresiones.

Sin embargo, las duras críticas continuaron sobre lo que sería su carrera artística. Por ello, emitieron varias expresiones donde le dicen que es poco profesional, debido a que en la mayoría de las ocasiones termina interpretando más temas musicales de otros que de ella misma.

“Qué original! Se dice ser cantante y siempre canta canciones de otros artistas, para que hacerle a la payasada”, “Mejor que siga cantando la del bombón asesino”, añadieron otros usuarios de la red social de la camarita.

