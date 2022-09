Lady Gaga rompió en llanto por cancelar su concierto en Miami por la tormenta tropical

La cantante Lady Gaga se mostró bastante conmocionada por no haber podido terminar el concierto que tenía pautado el pasado sábado en horas de la noche en Miami. Sin embargo, no pudieron continuar con el show, debido a una tormenta tropical que se llegó a registrar en la ciudad.

A su vez, la también compositora se sintió mal por no haber podido culminar con lo que muchos de sus fanáticos esperaban. Por ello, tomó la determinación de explicarle a sus más de 53,2 millones de seguidores lo que realmente sucedió. Sin embargo, no pudo evitar llorar, y es que en una foto que compartió se le logran ver las lágrimas pese a estar maquillada.

“Lo siento, no pude terminar el show, era demasiado peligroso, el rayo estaba siendo impredecible y cambiando momento a momento, te amo. Mira, durante años algunos de vosotros me habéis llamado ‘madre monstruo’, en mi corazón sabía que era mejor manteneros a salvo. Gracias por creer en mí. Esta fue la mejor gira de mi vida y apreciaré este momento para siempre; me costó mucho tiempo sanar, pero lo hice”, fueron las palabras con las que inició el mensaje en su cuenta personal de la camarita.

La actriz manifestó que su deseo por poder cantarle a todos era muy grande, pero la naturaleza se lo impidió. Lady Gaga quiso cancelar el resto del show para poder seguir viviendo, debido a que sentía que el riesgo era mucho mayor, no solamente para ella, también para todos los que asistieron al lugar.

“Claro que, POR SUPUESTO, quería cantarle a la lluvia en la lluvia. ‘Preferiría estar seca, pero al menos estoy viva‘ -supongo que de alguna manera sabía que este momento iba a mis bailarines, a mi banda, a todo el equipo, a toda la familia y amigos. La seguridad es lo primero. Os quiero. Gracias por las flores y los vítores y por la compresión. La vida importa“, finalizó diciendo la intérprete de ‘Bad Romance’.

La productora pese a sentirse mal por no poder continuar dijo que estaba muy agradecida por el entendimiento que reflejaron hacia ella.

Te puede interesar:

· Lady Gaga alza la voz en pleno concierto contra la restricción del aborto en Estados Unidos

· Lady Gaga confirma su papel de Harley Quinn en ‘Joker 2’ y comparte nuevo teaser de la película

· Lady Gaga recibe un golpe en la cabeza con un objeto durante un concierto