Demi Rose exhibe sus atributos en lencería blanca de encaje mientras se relaja en el jacuzzi

Demi Rose publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con un sexy atuendo de lencería blanca con el que la modelo exhibe sus atributos para deleite de sus 19.9 millones de fieles admiradores.

En la imagen la modelo aparece en su casa de Ibiza, España, relajada dentro de un jacuzzi lleno de pétalos de rosa, recostada y luciendo su larga cabellera. Pero lo que sin duda fue el centro de atención, son las curvas de infarto que posee la joven de 27 años.

Como era de suponerse, los fans de la británica quedaron boquiabiertos con el outfit de Demi Rose. La postal ha superado en apenas unas horas los 92,000 ‘likes’ y tiene casi 900 comentarios.

En otra publicación, Demi Rose quiso enseñar todos los llamativos modelitos que usó en el festival “Burning man”, de Black Rock, además de compartir cómo fue su maravillosa experiencia que vivió durante esos días.

“Sueños despiertos. Un sueño hecho realidad. No podría haber deseado una mejor “quemadura”. Me siento tan bendecida de haber experimentado un concepto tan hermoso que es #BurningMan por segunda vez. Desde la gente que conocí, hasta los desafíos, las lecciones, el arte, la música, el amor. Apreciaré cada conversación profunda con los nuevos amigos que conocí y los momentos compartidos con mis increíbles amigos existentes. Cada Burn es totalmente diferente a la última y la persona que fuiste también, incluso desde el principio de la semana hasta el final. Todo el que decide venir está dispuesto a expandirse, hacia lo desconocido de muchas maneras. Las vibraciones son altas, la sincronía es mayor. No hay lugar como este. Derramé lágrimas, bailé, reí, me perdí, me volví torpe y creé recuerdos para toda la vida. Estoy tan agradecida. Es difícil expresarlo con palabras. ¡Se sintió TAN bien estar de vuelta en Playa! 🥺🙏🏽🤍✨”, aseguró.

Sigue leyendo:

–Demi Rose sorprende con look de rubia y un sostén de corazones que apenas cubre su busto

–Las curvas de Demi Rose seducen Instagram con un vestido transparente