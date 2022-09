Las curvas de Demi Rose seducen Instagram con un vestido transparente

Foto: The Grosby Group

Demi Rose regresó a Ibiza, España, y no desaprovechó la oportunidad para seducir a sus fans con un infartante atuendo. La joven británica subió a su cuenta de Instagram una serie de cinco fotos donde se le puede ver posando muy sensual para la cámara, de frente y de espaldas, usando un vestido transparente con detalles en pedrería que deja ver buena parte de sus curvas.

“Atrae lo que esperas, refleja lo que deseas, conviértete en lo que respetas, refleja lo que admiras”, es el mensaje que acompaña la publicación de la modelo que por el momento cuenta con 158 mil ‘me gusta’ y casi dos mil elogios.

En días anteriores Demi Rose acudió al festival “Burning man”, de Black Rock, donde aprovechó la temática del evento para lucir una vestimenta al estilo de una diosa egipcia, vestida con un corset dorado y tanga a juego del mismo color, la cual acaparó todas las miradas debido a que la prenda casi deparase entre su retaguardia de tentación.

Por si ni fuera suficiente, la influencer también presumió su curvilínea figura con un body de corte alto y medias blancas de red. En esa ocasión Demi Rose dio de qué hablar por el llamativo color verde de su larga cabellera. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

