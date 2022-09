VIDEOS: Puerto Rico sin electricidad y con severas inundaciones por huracán Fiona; también hay desastres en República Dominicana

Gran parte de Puerto Rico se encuentra sin energía eléctrica, incluidas varias zonas en San Juan, la capital, pero el Gobierno de Pedro Pierluisi informó que comenzaron las labores de limpieza y recuperación del servicio de energía.

El gobernador Peirluisi ha compartido varios videos sobre labores del personal para recuperar las calles, así como avisos sobre dónde solicitar ayuda.

“Comenzamos las labores de limpieza y remoción de obstáculos en el aeropuerto Mercedita en Ponce, tras el desbordamiento del Río Inabón”, indicó en uno de los tuits.

"Comenzamos las labores de limpieza y remoción de obstáculos en el aeropuerto Mercedita en Ponce, tras el desbordamiento del Río Inabón ante la caída histórica de lluvia."

También se compartieron los teléfonos de emergencia, aunque las llamadas pueden realizarse al 911 y serán canalizadas para distintos servicios policiacos y de bomberos.

En caso de cualquier emergencia ten a la mano los siguientes números. Te queremos a salvo.

Varios videos compartidos en redes sociales muestran el impacto del huracán Fiona que, según el radar del Centro Nacional de Huracanes (NHC) del Atlántico, golpeó Punta Tocón alrededor de las 3:30 p.m. del Este.

La que fuera una tormenta tropical tomó fuerza este medio día del domingo y alcanzó vientos de 85 millas por hora, se agregó.

My God, Puerto Rico 💔

Diversas estructuras no sorportaron los fuertes vientos, incluso cayeron puentes recién construidos tras el huracán María que dejó severos desastres de los cuales Puerto Rico todavía se recuperaba.

“Este es un nuevo metal del puente instalado después del huracán María en la ciudad de Utuado”, publicó David Begnaud.

Reportedly, This is a brand new metal bridge installed post Hurracaine Maria in the town of Utuado, Puerto Rico. #Fiona

Puente de Salto Arriba, Utuado.

Puente de Salto Arriba, Utuado. pic.twitter.com/XWzBiDE2I5— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 18, 2022

Otros videos también mostraron el poder de los vientos y cómo afectaron las instalaciones eléctricas, al tiempo que cientos de personas fueron evacuadas.

No se han reportado muertes, pero las autoridades en Puerto Rico dijeron que era demasiado pronto para estimar el daño de la tormenta que aún se pronostica que desencadenará lluvias torrenciales este lunes. Hurricane Fiona has officially hit Puerto Rico and the entire island is currently without electricity, according to NPR

El huracán se dirigió hacia República Dominicana, golpeando al sureste de Punta Cana con vientos máximos sostenidos de 140 kph (85 mph) el domingo por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

También en redes sociales se mostraron video sobre los daños en Punta Cana. Efectos del huracán #Fiona en Punta Cana, República Dominicana.

Para el caso de Puerto Rico, el domingo en la mañana el presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia, lo que permite a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) el destino de recursos financieros, humanos y de equipo para apoyar a las autoridades locales a enfrentar los efectos del huracán.