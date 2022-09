Adam Levine responde acusaciones de infidelidad a su esposa Behati Prinsloo: “Nunca lo volveré a cometer”

La influencer Sumner Stroh formuló una acusación realmente grave contra el líder de Maroon 5, Adam Levine, ya que afirmó que los dos tuvieron una aventura durante un año y reveló capturas de pantalla de sus coqueteos.

“Es realmente irreal lo sexy que eres. Como si me volviera loco”, “Está bien, una pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es una niña, realmente quiero llamarla Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso?”, era parte de lo que decían los supuestos textos.

Sin embargo, Levine está rompiendo su silencio sobre estas ​​acusaciones de que engañó a su esposa Behati Prinsloo, quien se encuentra actualmente embarazada de su tercer hijo en común, y ya compartió su versión de la historia.

“Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas”, fue como inició el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

“Usé un mal juicio al hablar con alguien que no sea mi esposa de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea” Adam Levine

“En ciertos casos, se volvió inapropiado. Lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo“, continuó Levine.

Y finalizó: “Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”.

Stroh no proporcionó fechas sobre cuándo tuvo lugar la supuesta relación, pero sí especificó que “era joven, era ingenua y, francamente, me siento explotada. No estaba en la escena como lo estoy ahora, así que definitivamente fui fácilmente manipulada”.

Además, aseguró que quería “manejar esto en privado”, pero se vio obligada a compartir la historia en TikTok después de que un amigo supuestamente intentó vender las capturas de pantalla a un tabloide. @sumnerstroh embarrassed I was involved w a man with this utter lack of remorse and respect. #greenscreen ♬ original sound – Sumner Stroh

