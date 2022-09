Ivonne Montero y Nacho Casano son la telenovela que el público de LCDLF2 se quedó sin ver y ansía tener

Cuando La Casa de los Famosos 2 abrió sus puertas para recibir a celebridades como Niurka Marcos y Laura Bozzo, el público supo que de manera inevitable existirían dos bandos, ya que estos dos “titanes de la televisión” no se llevaban bien, razón por la cual las cámaras y la atención mediática las buscaba en todo momento.

Sin embargo, con el paso del tiempo, sobre todo en el 24/7, los usuarios comenzaron a descubrir a otros personajes muy particulares dentro de la casa. La personalidad de Daniella Navarro despuntó tras la eliminación de Eduardo Rodríguez y el enfrentamiento con Niurka la hizo favorita del público. Sin embargo, el maltrato hacía Ivonne Montero la llevó de ser la más querida, a la más odiada.

Los fans también conocieron a Natalia Alcocer, “la vikinga”, y con su fashionismo se ganó a muchos. El público también conectó con Salvador Zerboni y así con Julia y Rafa. Personajes con distintas personalidades fueron surgiendo… pero Nacho e Ivonne, de alguna manera, protagonizaron una telenovela que quedó inconclusa, pero que el público se niega a soltar.

Nacho Casano e Ivonne Montero: conocimos su historia y vimos su esencia. También sabemos el desenlace del reality: la mexicana ganó y se llevó consigo los $250 mil dólares. Sin embargo, los fans, pese a todo lo que vieron y con todo lo ya saben no dejan de reconocer que entre Nacho e Ivonne había algo, un “no sé qué” que nos lleva creer que en efecto son muy afines.

Lamentablemente muchos malos entendidos los cobijaron y se dijeron cosas muy fuertes. Al día de hoy, los fans sólo tienen algunos videos de aquí y de allá, en donde se advierte la química, la compatibilidad y el cariño.

A tanto llega lo que el público siente al verlos juntos, que muchos se preguntan: “¿Y qué habría pasado si…?”. Será que alguna televisora, Telemundo, los busca y les propone alguna historia para protagonizar, será que surge la telenovela que los lleve a ver lo que La Casa de los Famosos 2 truncó, con sus hilos de controversia y manipulación…

@lashermanastraslauemm recordando una de las tantas hermosas platicas que tuvieron #ivonnemontero y #nachocasano #lcdlf2 ♬ Lejos Estamos Mejor – Motel

Hoy por hoy el nombre de Nacho no conoce descanso, más no porque Ivonne hable de él. Al contrario, la cantante y actriz dejó de hablar del reality una vez se acabó el furor del mismo. No así, otros como Daniella Navarro, Niurka Marcos, Juan Vidal y el mismo Nacho Casano que siguen moviendo la estela que este reality les dejó.

Lamentablemente, “la familia del cuarto azul” que formó Niurka parece haber desaparecido por completo. Y es que la relación amorosa que Nacho entabló con Daniella Navarro no ha sido del agrado de todos, sobre todo por la forma en la que la venezolana se comportó con la mayoría de famosos dentro del show, y más allá del comportamiento, por todo lo dijo tanto de la cubana, como de Natalia Alcocer, de Toni Costa, de Osvaldo Ríos y de Juan Vidal, quienes han decidido no querer tener mayor contacto con ella, razón por la cual Nacho ha terminado alejándose de muchos de éstos a excepción de Toni, a quien de momento sí sigue en Instagram, al resto ni los menciona.

Vale decir que Niurka, como muchos otros, se niegan a creer en el amor que Daniella y Nacho se profesan y asegura que ella sabe esperar y que el tiempo será el que indique la verdad de todo al final. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

