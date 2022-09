Natalia Alcocer rompe el silencio y clama por ayuda: “Temo por mi integridad… No quiero convertirme en una estadística más”

Natalia Alcocer ex participante de La Casa de los Famosos 2 hizo uso de Instagram para pedir ayuda de manera clara y fuerte. En su video mencionó el nombre de su ex marido, Juan José Chimal, ex cuñado del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Chimal es el padre de dos de sus hijas.

En su llamado de emergencia, Natalia indica que Juan José Chimal tiene una orden de alejamiento, ya que éste violentó a la vikinga, es decir que la sometió a violencia física, mental y económica. La mexicana asegura que ya no quiere que su ex le aporte la ayuda económica que se supone debe brindarle por ser el padre de Bruna y Leonor. Ahora lo que la ex de La Casa de los Famosos 2 pide es que éste le otorgue el permiso que necesita para tramitar el pasaporte de las menores, algo que éste se niega a darle.

Natalia está pidiendo ayuda de manera pública, revelando contra quienes se está enfrentando y exponiendo quienes son las personas que están llevando su caso, así como todas las trabas que le están poniendo a ella misma, tratando en ocasiones de deslegitimarla al punto de pedir que se le realicen exámenes psicológicos recientemente. También asegura que teme por su vida y por la de sus hijas, por el simple hecho de que ahora se atrevió a hablar. Explica con lágrimas en los ojos que sí, que tiene mucho miedo, pero que decidió actuar aún a pesar de su temor porque quiere creer en la justicia mexicana.

La vikinga dice fuerte y claro: “Temo por mi integridad… No quiero convertirme en una estadística más”.

Según hemos podido ver a través de sus historias de Instagram, Natalia Alcocer logró llamar la atención de Sergio Mayer Bretón, un expolítico, activista, productor y actor mexicano, con quien al parecer ya se reunió y expuso su caso.

Michael Cohn Del Real es la pareja actual de Natalia Alcocer y quien sostiene su mano en esta dura travesía que enfrenta, es quien además se ha comprometido a seguir junto a ella y a luchar a su lado para salir adelante, prometiéndole además que nadie jamás volverá a hacerle daño.

El público también se está solidarizando con Natalia y a su vez están exigiendo justicia para ella y sus hijas. “Basta ya”, “Justicia para Natalia”, “Ni una más”, “Ni una menos”, eso dicen las y los fans de la vikinga.

