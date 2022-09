Eduin Caz, líder de Grupo Firme, revela cómo fue que comenzó a beber alcohol

Eduin Caz confesó como fue que comenzó a beber alcohol.

Según el líder de Grupo Firme, antes de tener fama, no agarraba la botella ni por error.

En una entrevista con la revista Billboard, el tijuanense aseguró que es un hombre muy perfeccionista, enojón y tranquilo, sin embargo, tuvo que aprender a tomar para que no le “tomaran el pelo”.

“Cuando empezó Grupo Firme a tener un poco de éxito toda la gente pensaba que yo era muy borracho porque salgo en el primer video de “El amor no fue pa’ mí” con una cerveza y salgo tomando, tirándola y derrochándola por todos lados, pero la cerveza era de mi compañero Abraham el de la segunda voz, yo no tomaba nada“, aseguró.

Tras empezar a tener éxito, en los shows le ofrecían alcohol, lo que lo llevó a pensar bien si era necesario aprender a tomar.

“Me ponía borracho en 20 minutos, ya estaba yo muy borracho, entonces tuve que aprender a tomar y ahora tomo de verdad y ahora no me pueden parar“, agregó.

