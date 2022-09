Miembros de la diáspora responden a pedido de gobernador de Puerto Rico para que limiten envío de suministros: “Aprendimos la lección”

NUEVA YORK – Organizaciones de la diáspora en Estados Unidos no vislumbran el envío a gran escala de suministros a Puerto Rico para los damnificados por el huracán Fiona, ya que tras el manejo de la emergencia por María concluyeron que las autoridades tanto de la isla como federales no son eficientes en la repartición del material.

Así respondieron activistas boricuas desde Nueva York a las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, quien pidió inicialmente que se limitaran los envíos de artículos de primera necesidad desde el exterior.

“La diáspora aprendió la lección. Las organizaciones de base en la isla nos han pedido ayuda en donativos de dinero directo….Nosotros coordinaremos con las comunidades boricuas en la diáspora para ayudarles”, indicó a El Diario de Nueva York, Erica González, directora de Power4PuertoRico, entidad que agrupa a más de 15 organizaciones de la diáspora en EE.UU.

“Eso no cambia el hecho de que hay miles de millones de dólares que no se han gastado, que cinco años después de María hay miles de hogares con toldos azules y todavía hay mucho que hacer para ayudar a la gente. Aprendamos las lecciones de María y démosle el poder al pueblo para poder usar los fondos de acuerdo a nuestra idiosincrasia y necesidades“, puntualizó la activista.

Ante las críticas recibidas por sus expresiones, Pierluisi se disculpó el martes y se retractó de sus declaraciones.

Según dijo en una conferencia de prensa, lo que quiso decir es que la ayuda debía ser coordinada con anterioridad para evitar problemas de logística en el Puerto de San Juan.

“Si se lee con precisión lo que yo dije, y yo trato de ser bien cuidadoso, lo que yo dije es que en este momento preferimos que no venga ayuda del exterior que cause problemas de logística en nuestro puerto principal en San Juan. Me recuerdo de la congestión que tuvimos en el puerto de San Juan porque llegó ayuda muy bien intencionada, pero sin la debida coordinación. Había contenedores con todo tipo de suministros, algunos ni se reclamaron, y fue hasta cierto punto como un desorden”, aseguró el gobernador.

“Yo a lo que me estaba refiriendo era a la ayuda que viniera de afuera, para evitar congestión innecesaria en nuestro puerto principal. Yo para evitar que después llegara una ayuda bien intencionada, pero sin coordinación, es que hice esa expresión. No me refiero a las entidades sin fines de lucro locales”, añadió.

“Si algunos lo malinterpretaron pues lo lamento; pero no, al revés, lo importante es que coordinemos la respuesta“, puntualizó el mandatario.

El gobernador dijo que la mejor manera de coordinar los esfuerzos es a través de organizaciones sin fines de lucro que pueden abordar a los damnificados directamente o a través de los alcaldes y alcaldesas.

Además de donativos monetarios a distintas organizaciones comunitarias, inmediatamente después del azote de María en septiembre de 2017, puertorriqueños en EE.UU. se movilizaron para recolectar productos de emergencia con el fin de que llegaran lo más rápido posible a los afectados por el sistema.

Sin embargo, por una mezcla de procesos burocráticos, falta de liquidez del Gobierno y de coordinación con las autoridades federales la liberación de la ayuda fue otro desastre.

Gran parte del material en el Centro de Convenciones de San Juan, espacio de almacenamiento, tardó semanas en salir de ese espacio y llegar a las comunidades más afectadas.

Adicional, en enero del 2020, a dos años y medio del embate de María, fueron descubiertos varios almacenes en el pueblo de Ponce con suministros que debieron haber sido repartidos tras el paso del sistema por la isla, territorio de Estados Unidos.

Al momento, hay varias organizaciones dentro y fuera de Puerto Rico que se han movilizado para recolectar artículos y dinero para agilizar las labores de rescate y recuperación.

Para propósito de las personas que se encuentran fuera del país y quieren aportar para ayudar a los isleños, le brindamos una lista de campañas de recolección de dinero encabezadas por entidades confiables.

Brigada Solidaria del Oeste

https://www.bsopr.com/

Brigada Solidaria del Oeste es una organización creada tras el huracán María para atender las necesidades inmediatas de las comunidades impactadas por el sistema.

Puede donar:

Paypal: brigadasolidariaoeste@gmail.com

ATH Móvil: /brigadasolidaria

Casa Pueblo

https://casapueblo.org/

Casa Pueblo con base en Adjuntas (centro de la isla) es un proyecto de autogestión comunitaria con enfoque ecológico que busca proteger los recursos naturales, culturales y humanos.

Para donar:

Paypal: casapueblodeadjuntas@gmail.com

Banco Popular PR Acct: #159116031

Comedores Sociales de Puerto Rico

https://www.comedoressocialespr.org/

Comedores Sociales es una entidad que busca erradicar el hambre en Puerto Rico mediante estrategias de trabajo colectivo y socialización de recursos

Para donar:

Paypal: shorturl.at/mnOZ9

ATH Móvil: /ComedoresSocialesPR

Ponce Neighborhood Housing Services

https://www.poncenhs.org/

Organización en el sur de Puerto Rico cuyo fin es fortalecer las comunidades a través del desarrollo de vivienda, educación social, comunitaria y financiera.

Para donar:

ATH Móvil: /PonceNHS

General Donation Page: https://www.poncenhs.org/about-3-1

Additional Donation Page: https://app.theauxilia.com/pay/PonceNHS_Donations

PRoTechos

https://protechos.org/

PRoTechos provee recursos para la reconstrucción de techos en comunidades desatendidas por las autoridades gubernamentales.

Para donar:

Paypal: shorturl.at/hVX59

ATH Móvil: /Protechos

General Donation Page: https://protechos.org/donate/

VAMOS PR

https://www.vamospr.org/

VAMOS es un movimiento de concertación ciudadana para Puerto Rico que incluye grupos e individuos que discuten y proponen acciones para atender los problemas apremiantes del país.

Para donar:

Paypal: info@vamospr.org

ATH Móvil: /VAMOSPUR

General Donation Page: https://vamospr.nationbuilder.com/contribuye

ConPRmetidos

https://www.conprmetidos.org/

ConPRmetidos es una organización sin fines de lucro federal que inició en el 2017 tras los desastres naturales. Desde esa fecha más de 20,000 personas han contribuido a su campaña con un estimado de $24 millones en fondos liberados para ayudas en distintas partes de Puerto Rico:

Para donar:

https://www.classy.org/campaign/hurricane-fiona-relief/c429954

Las donaciones pueden ser a través de Google Pay, tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Respiro en Red

https://www.respiroenred.com/

Esta organización ofrece servicios de apoyo a personas diagnosticadas con cáncer y a sus cuidadores (as).

Para donar:

Puede donar mediante tarjeta de crédito o ATH Móvil bajo /RespiroEnRed

https://www.respiroenred.com/donativos.html

Alianza Center

Alianza Center sirve a las comunidades puertorriqueñas e hispanas de Florida mediante el desarrollo y la promoción del liderazgo en torno al medio ambiente, la vida saludable y el compromiso cívico.

Para donar:

Puede donar mediante la página de “Stronger Together” a través de Venmo, PayPal, Google Pay o tarjeta de crédito.

https://secure.actblue.com/donate/puerto-rico-disaster-relief-and-recovery-fund

Taller Salud

https://en.tallersalud.com/

Taller Salud es una organización feminista de base comunitaria dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo.

Para donar vía PayPal:

shorturl.at/dmuxY

Fundación Sin Límites

https://www.sinlimitespr.org/

Esta organización está comprometida con el desarrollo social y a la autogestión en comunidades marginadas y pobres en Puerto Rico.

Para donar:

ATH Móvil: /sinlimitespr

PayPal: @fundacionsinlimites

Venmo: /sinlimitespr.

True Self Foundation

True Self Foundation se enfoca en ayudar a las comunidades LGBTQIA+ que se encuentran en situación de vulnerabilidad como resultado de la emergencia.

Para donar:

ATH Móvil: /TrueSelf

PayPal: info@trueselffoundation.org.

Cruz Roja Americana

https://www.redcross.org/local/puerto-rico.html

El capítulo de Puerto Rico de la Cruz Roja también está procesando donativos para los damnificados por la emergencia. Es la red humanitaria más grande del mundo con presencia y actividades en casi todos los países. Su fin es proteger la vida y la salud y hacer respetar a la vida humana.

Para donar:

ATH Móvil: / Cruz Roja

Te puede interesar:

Puerto Rico revive el trauma de María con la devastación provocada por Fiona; Gobierno federal asegura que trabaja para agilizar labores de rescate y recuperación