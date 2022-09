Shakira estalla de emoción por su nominación a los Latin Grammy 2022 y a Piqué no le agradaría

La cantante Shakira mostró su emoción luego de haber sido nominada en los Latin Grammy 2022 por el tema ‘Te felicito’, y que además interpreta con Rauw Alejandro. El sencillo fue lanzado el pasado mes de abril, y con un día de estreno ya había superado los tres millones de visualizaciones en YouTube.

La canción tuvo mayor receptividad en el mes de junio, y es que la letra hace referencia a un amor que terminó rompiendo en pedazos a una persona que lo había entregado todo por alguien. Por ello, muchos pensaron que iba dirigida a Gerard Piqué, y es que para ese entonces había sido un completo escándalo la separación de ellos luego de 12 años de relación.

“Por completar me rompí en pedazos

Me lo advirtieron pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebasó el vaso“, inicia diciendo la colombiana en la canción.

“Gracias por la nominación a los @latingrammys Te felicito Rauw!“, fue el mensaje que acompañó la publicación que compartió en Instagram.

“Me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti“, continúa diciendo la madre de Milán y Sasha durante el tema.

“Gracias por esta nominación a los Grammy, y te felicito Rauw. Un besito”, fueron las palabras que compartió la ex del futbolista en una historia que subió a la red social de la camarita.

“Eres la mejor”, “Bravísimo, para mí ya eres ganadora”, “Ese Latin Grammy es tuyo“, “Shakira TE FELICITO, ojalá la cantes en vivo“, “Por favor regresa a este tipo de premiaciones”, “Felicidades reina de la música latina, estamos emocionados con esta nominación”, “Shak cuando ganes avísame y nos vamos de celebración y todo”, fueron algunas de las impresiones que se generaron por la noticia.

Desde el estreno de ‘Te Felicito’ ya han transcurrido cuatro meses y el video oficial ya supera las 347 millones de reproducciones, más de 2,9 millones de ‘me gusta’, mientras que más de 146 mil personas han dejado sus comentarios en este tema que en tan corto tiempo se ha convertido en un éxito mundial.

Sin embargo, no será hasta el próximo jueves 17 de noviembre cuando se conozcan a los afortunados ganadores de una de las noches más esperadas del año.

