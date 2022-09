Filtran mensajes de Adam Levine a su profesora de yoga: “Quiero que pasemos todo el día desnudos”

Adam Levine ha estado en los titulares después de que la influencer Sumner Stroh lo acusara de engañar a su esposa Behati Prinsloo con ella compartiendo capturas de pantalla de los mensajes de texto que supuestamente Levine le envió.

Siguiendo a Stroh, otras mujeres se han presentado y afirmaron que el líder de Maroon 5 trató de entablar conversaciones amistosas y coquetas con ellas.

La comediante Maryka publicó en sus historias supuestos mensajes de Adam, en los que él decía: “No te disculpes nunca por ser humana… Distráete teniendo relaciones conmigo”.

Se cree que el cantante abordó el hecho de estar casado diciendo: “Sí, pero es un poco complicado. Las cosas se ponen difíciles y lo del video no ayudó. Puede que me escape”.

Ahora, Alanna Zabel, que trabajó para Adam Levine de 2007 a 2010 como instructora de yoga y que es la cuarta mujer en hablar en su contra, compartió que recibió insinuaciones del cantante que le generaron problemas personales.

“A menudo decía que les decía a sus amigos que su profesora de yoga tenía el mejor cul* de la ciudad y que era lindo”, fue como inició su relato.

“Un día me envió un mensaje de texto diciendo ‘Quiero que pasemos todo el día desnudos’. Estaba en el baño, pero mi exnovio que era muy celoso lo leyó y se enfureció”, compartió Zabel en Instagram en una historia que luego borró.

“Le aseguré a mi ex que estaba segura de que era para la entonces novia de Adam, Becky, y fue un error. Le envié un mensaje de texto a Adam para preguntarle si ese era el caso. Adam no respondió y mi ex se puso violento, rompiéndome la muñeca”, detalló sobre las consecuencias que tuvo.

Por su parte, la estrella de la música sólo ha abordado las acusaciones de Sumner en un comunicado en el que afirmó que había “cruzado la línea” con algunas mujeres.

“Se están diciendo muchas cosas sobre mí y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal criterio al hablar con alguien que no fue mi esposa en CUALQUIER tipo de coqueteo”, decía.

“No tuve una aventura, sin embargo, me pasé de la raya durante un periodo lamentable de mi vida. En algunos casos se convirtió en algo inapropiado. He abordado este tema y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”, aseguró.

Adam y Behati Prinsloo se conocieron en 2012 y se casaron dos años después, antes de dar la bienvenida a su primera hija, Dusty Rose, en 2016. Tres años más tarde recibieron a su segunda hija, Gio Grace, y actualmente están esperando a su tercer bebé.

