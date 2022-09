Adam Levine es acusado por más mujeres de enviar mensajes coquetos

Adam Levine se está enfrentando a una polémica sin precedentes y parece que no puede tomar un descanso.

Y es que en medio de afirmaciones de que compartió un romance de un año con la influencer Sumner Stroh estando casado con Behati Prinsloo, el líder de Maroon 5 ahora está siendo acusado de haber enviado mensajes coquetos a más mujeres.

Las modelos Maryka y Alyson Rose son las dos últimas acusadoras de los intercambios de conversaciones subidas de tono que habrían mantenido con Adam en los que él les expresa un interés que iba claramente más allá de una amistad.

Maryka, por ejemplo, ha mostrado una conversación que comenzaba con Adam asegurándole que estaba obsesionado con ella, y cuando le respondió reprochándole que estaba casado, él se salió por la tangente alegando que la suya era una situación “complicada”.

Mientras que Alyson sostiene que tiene mensajes de Adam mucho más gráficos que los que ha publicado hasta ahora, pero le parecen demasiado explícitos como para permitir que los lean otras personas.

Adam Levine, quien está casado con Behati desde hace ocho años y actualmente esperan a su tercer hijo, sólo ha respondido a la primera acusación negándolo todo, aunque reconoció que sí ha cometido errores en el pasado.

“No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado; lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia”, escribió Levine en sus redes sociales.

“Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”, aseguró en su comunicado. View this post on Instagram A post shared by ✨THE WEBNEWS (@the_webnews)

