Wanda Nara habría confirmado su separación de Mauro Icardi con un contundente mensaje

El pasado mes de octubre de 2021, Wanda Nara recurrió a sus redes sociales para apuntar contra una mujer que, al involucrarse con Mauro Icardi, había destruido a su familia. A partir de ese momento, la atención del mundo entero se enfocó en el matrimonio de la empresaria y el futbolista quienes, a pesar del paso del tiempo, parecían saltar de crisis en crisis. Casi un año después del estallido del llamado Wanda Gate, la empresaria habría vuelto a usar su cuenta de Instagram para comunicar el final definitivo de su relación.

Wanda Nara suele abrir espacios para que sus seguidores puedan hacerle preguntas con el objetivo de mantener una fluida relación con ellos. Así lo hizo en las últimas horas, cuando invitó a sus fans a que le mandaran mensajes y que ella contestaría las dudas que más se repitieran. La mayoría se enfocaron en su relación con el futbolista y, tras responder algunas, decidió hacer una aclaración que nadie se veía venir.

Sobre un fondo negro y con un texto conciso, confirmó el final de su relación con Mauro Icardi:

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mi sino también por nuestros hijos”, expresó.

Apenas unos minutos atrás, ya había dado indicios de que la situación en el hogar Icardi-Nara no estaba del todo bien. Cuando un usuario quiso saber hacía cuanto tiempo estaba en pareja, ella dijo: “Estuvimos nueve años”. El uso del verbo en pasado no pasó desapercibido y comenzaron nuevamente las teorías de separación que, poco después, optó por aclarar.

