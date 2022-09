Contraloría Municipal de NYC busca a más de 1,300 trabajadores a los que se les debe $3 millones de dólares

En momentos en que muchas familias latinas de la Gran Manzana siguen sufriendo el impacto de la crisis financiera que dejó la pandemia del COVID-19, la Contraloría Municipal de Nueva York acaba de anunciar una buena noticia para 1,300 trabajadores que laboraron para empresas o proyectos financiados por la Ciudad: Hay casi $3 millones de dólares listos para serles entregados.

Así lo reveló la Oficina de Derecho Laboral de esa agencia municipal, tras advertir que lograron recuperar los salarios impagos, con intereses, que se les adeuda a 1,300 trabajadores, cuyos nombres aparecen en una lista revelada por esa entidad, y a quienes estan buscando para entregarles los dineros.

El Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, aseguró que tal vez muchos trabajadores, dueños de esos salarios, ni siquiera sepan que tienen derecho a recibirlos, pues algunos trabajaban a través de contratistas de la Ciudad, desconociendo que hay tasas de salarios y beneficios vigentes en los proyectos de obras públicas de la Gran Manzana más altos de lo que les pagaron.

“Los neoyorquinos trabajadores que fueron estafados por sus empleadores merecen cada centavo que se les debe. Pero es posible que muchos trabajadores que fueron engañados en los contratos de la Ciudad no sepan que la oficina del Contralor luchó para recuperar sus salarios y está lista para entregarles un cheque”, aseguró Lander.

El funcionario público reafirmó el compromiso que su oficina tiene para velar y luchar por la protección y que se haga justicia con aquellos trabajadores a los que se violan sus derechos, y pidió a todos aquellos que conozcan a alguno de los trabajadores de la lista que les pasen la voz.

“Cada semana es la Semana de los Derechos Laborales en la Contraloría, pero esta semana puedes ayudarnos difundiendo”, dijo el Contralor. “Los trabajadores que construyen nuestras escuelas, cuidan nuestras oficinas y protegen nuestros edificios, merecen que se les paguen los salarios prevalecientes, y continuaremos luchando para garantizar que así sea”.

La Contraloría Municipal explicó que “las leyes salariales vigentes exigen que los empleadores paguen a los trabajadores un salario y una tasa de beneficios establecidos anualmente por el Contralor de la Ciudad de Nueva York cuando esos empleados trabajan en proyectos de obras públicas de la Ciudad”.

Dentro de los trabajos en los que aplica esa tabla de salarios en proyectos de la Ciudad, están puestos de renovación de escuelas públicas o contratos de servicios de construcción, guardias de seguridad y trabajo de custodia.

“Cuando las empresas no pagan el salario prevaleciente, la Contraloría hace cumplir la ley para garantizar que los trabajadores reciban lo que se les debe”, agregó esa Oficina de Nueva York.

En el caso concreto de los 1,300 trabajadores a los que están buscando para entregarles el dinero adeudado, la Contraloría explicó que según acuerdos recientes y pasados, se les debe $2,8 millones. Aquí puede consultar la lista y ver si usted es uno de estos trabajadores.

Y aunque a algunos de los trabajadores se les debe montos de unos cientos de dólares, hay otros casos en los que las cifras son bastante grandes como cheques de $86,000.

“A un trabajador de Queens se le deben $86,391, mientras que a otro en Brooklyn se le deben $64,537 y a otro de El Bronx se le deben $51,358“, manifestó la Contraloría Municipal.

“Los trabajadores que estuvieron empleados en lugares de trabajo financiados por la Ciudad como escuelas públicas, estaciones de metro, calles y parques de la Ciudad y creen que nuestra oficina ha cobrado salarios prevalecientes impagos de sus empleadores, deben llamar a la línea directa del Contralor al (212) 669-4443“, instó la Oficina del contralor Brad Lander.

Asimismo, destacaron que pueden enviar un correo o preguntas, a través del email laborlaw@comptroller.nyc.gov o mirar el sitio web de salarios no reclamados de la Oficina del Contralor.

Josiel Estrella, vocera de la Contraloría Municipal de la Ciudad de Nueva York, advirtió que la principal intención de esa entidad es entregar los salarios recuperados a los 1,300 trabajadores identificados, y agregó que no importa su estatus migratorio.

La Contraloría de NYC busca a 1,300 trabajadores para quienes logró recuperar salarios impagos.

“Queremos que estos trabajadores, muchos de ellos inmigrantes y muchos hispanos, merecen recibir el dinero que les recuperamos. Nuestro deseo es dárselos, porque sabemos que les servirá de mucho y aclaramos que no hay nada que temer. No vamos a preguntar por su estatus migratorio e incluso si ya no están algunos aquí, sino que se regresaron a países como México, buscaremos la manera de hacerle llegar el dinero allá”, dijo la funcionaria de la Contraloría.

“Si están en tu país, todavía puedes reclamar, si estás en Nueva York o en otra ciudad, contáctanos y buscaremos la manera de darte ese cheque. En este momento lo que nos importa es entregarte lo que te pertenece y queremos dártelo lo más pronto posible”, comentó Estrella.

Como parte de la formación y educación sobre derechos laborales a más trabajadores de Nueva York, la Contraloría, que en la última década ha logrado recuperar más de $22 millones de dólares para empleados que fueron estafados con sus salarios, constantemente adelanta talleres, de la mano de organizaciones comunitarias, como Mixteca, La Colmena, N.I.C.E, Caridades Católicas, St. Jerome Hands, al igual que con el Consulado de México.

“Los materiales de ‘Conozca sus derechos’ están disponibles en el sitio web del Contralor, en inglés y en muchos otros idiomas”, concluyó la Contraloría, al tiempo que destacó que en medio de sus auditorías, ha logrado inhabilitar a más de 60 contratistas que se aprovecharon de trabajadores.

La Contraloría hace llamado a quienes crean que tienen derecho a estos dineros a que averiguen

Datos sobre los dineros que recuperó la Contraloría

$3 millones son los fondos listos para ser entregados a trabajadores estafados

1,300 trabajadores pueden reclamar el dinero que les adeudan de manera inmediata

$86,391 es el monto más alto que se le adeuda a uno de esos trabajadores

(212) 669-4443, es el número de la línea directa del Contralor a la que deben llamar

laborlaw@comptroller.nyc.gov es el email al que pueden escribir

$22 millones de dólares para empleados que fueron estafados con sus salarios ha recuperado la Contraloría

60 contratistas que se aprovecharon de trabajadores han sido inhabilitados

En este link puede consultar la lista completa de los nombre de los 1,300 trabajadores a los que estan buscando para entregarles el dinero adeudado: https://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/2022/09/Unclaimed_Funds_Names-Counties-2022.pdf

¿Cómo sé si me deben dinero y que hacer para reclamarlo?

Busque su nombre en esta lista con los nombres de los trabajadores con adjudicaciones salariales de la Ciudad de Nueva York no reclamadas.

Si encuentra su nombre, presente una prueba de reclamo en la Oficina del Contralor

Tenga en cuenta que todas las reclamaciones están sujetas a verificación por parte de la Oficina del Contralor

Alguien de la Oficina del Contralor se comunicará con usted cuando se reciba su formulario de Prueba de reclamación.

Asegúrese de dar su número actual en donde se le pueda llamar durante el día, y suministre copias de cualquier documento que usted haya recibido de su empleador o su compañía.

También puede mandar por correo el formulario de reclamación y quédese siempre con copias de los documentos que envía, a la siguiente dirección:

City of New YorkOffice of the Comptroller

Bureau of Labor Law One

Centre St, Room 651

New York, NY 10007

Attn: Unclaimed Funds

Estos son algunos de los nombres de los trabajadores hispanos que pueden reclamar: