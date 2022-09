El espectacular video que muestra a un grupo de delfines salvando a un hombre de ser atacado por un tiburón

Hay ciertos bañistas a los que les gusta retarse y retar a la naturaleza, por lo que van más allá de los límites establecidos en algunas playas, yendo hacia mar adentro, sin pensar que por más buenos que sean nadando, en cualquier momento pueden ser arrastrados por alguna corriente, lo cual puede provocar que lleguen a toparse cara a cara con ciertos depredadores.

Pese a este riesgo, hay quienes aún así deciden adentrarse a dicha aventura, tal y como le ocurrió a un hombre que decidió nadar muy adentro del mar, sin imaginarse que se toparía con un tiburón, poniendo así en riesgo su vida.

Según informa el diario español La Vanguardia, Adam Walker, de Nottingham, estaba nadando en alta mar en Nueva Zelanda cuando de repente un gran tiburón blanco de 2 metros apareció a poca distancia: “Por casualidad miré hacia abajo y vi un tiburón a unos metros por debajo de mí”, aseguraba en su canal de Youtube mientras añadía que “Intenté no asustarme, ya que tenía el objetivo de seguir nadando”.

Pero sorpresivamente, a los pocos segundos, un grupo de delfines apareció en el lugar donde nadaba Walker para así formar un tipo de anillo protector a su alrededor, impidiendo cualquier posible ataque por parte del tiburón blanco.

“Me gustaría pensar que me estaban protegiendo y guiando a casa… No puedo decir si los delfines vinieron a ayudarme en grupo porque no pueden hablarme, pero sí puedo decir que después de unos minutos el tiburón desapareció y los delfines se quedaron conmigo durante otros 50 minutos, lo que fue una experiencia increíble”, contó el nadador.

Delfines se defienden de tiburones agrupándose

Según el mismo medio citado anteriormente, los delfines suelen defenderse de sus depredadores, como los tiburones, formando manadas para así acosarlos y terminar alejándolos.

Eso es justamente lo que hicieron con Adam, sin saber si realmente era ese su objetivo.

Aunque el nadador claramente vivió unos momentos muy tensos, lo cierto es que no es la primera vez que se encontraba de cara con un tiburón en el agua y, en estas ocasiones, lo mejor es no entrar en pánico y hacer como si no pasara nada.

