Ganó más de $300 mil en la lotería y asegura que es lo peor que le pudo pasar en la vida

¿Quién pudiera pensar que ganarse un buen premio de lotería podría ser lo peor que le ha pasado en su vida? Increíblemente, eso es lo que he ha pasado a un hombre de Kerala, India, quien asegura que haber obtenido una importante suma de dinero gracias a un juego de azar ha sido lo peor que ha experimentado.

El ganador, el cual ha sido identificado únicamente por su nombre, Anoop, compartió en Facebook un post en donde narró como el pasado 18 de septiembre se enteró que había obtenido 25 millones de rupias, es decir $300,000 dólares, gracias a un sorteo de lotería.

Anoop, quien trabaja como conductor de autobuses, contó que obtuvo el ticket ganador en un momento crucial de su vida, ya que desde hacía varias semanas estaba planeando ir a probar suerte a Malasia para trabajar como chef.

Sin embargo, conforme pasaron los días tras darse a conocer que había ganado la lotería, el hombre se vio obligado a mudarse de casa porque muchas personas, incluso de sitios lejanos, comenzaron a buscarlo para que les ayudara a resolver sus problemas financieros, pidiéndole dinero.

“Tengo que seguir cambiando de casa. Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera, la gente encontró ese lugar y vino allí. Ahora vine a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien. No puedo llevar a mi hijo al hospital porque la gente está viniendo y buscando ayuda. Ni siquiera tengo dinero”, comentó Anoop, muy angustiado, en el video.

También indicó que al principio, se sintió sumamente feliz cuando se enteró que había ganado la lotería pero esto cambió cuando vio que no podía ni siquiera pisar su propio hogar. Dijo que, incluso, sus vecinos estaban ya muy molestos por ver todos los días a personas que no son del barrio y que andan merodeando sus casas.

“Ni siquiera puedo venir a visitar a mi hijo. En este momento, siento que no debería haber ganado el primer premio. Un segundo o tercer premio hubiera sido suficiente”, agregó.

Anoop también compartió que ha estado comprando billetes de lotería en los últimos 22 años y que ha ganado premios pequeños.

Respecto a si ya tiene pensado qué hará con los $300,000 ganados, comentó que su prioridad es construir una casa y saldar un par de deudas que tiene acumuladas; también usará parte del dinero para ayudar a su familia, hacer una obra de caridad e invertir parte de sus ganancias en la industria hotelera.

