Oscuro panorama para Aroldis Chapman: Yankees estudia poner en asignación al hispano

El relevista hispano Aroldis Chapman parece tener sus días contados en New York Yankees luego que según reportes cercanos la divisa de Manhattan estudia poner en asignación al lanzador de cara a los playoffs de las Grandes Ligas.

Con la clasificación asegurada a postemporada, los Yankees se encuentran moviendo sus piezas y uno de los sacrificados sería el propio Chapman que esta temporada perdió su puesto como cerrador del equipo, que tomó Clay Holmes.

Ahora según información del periodista Joel Sherman de The New York Post en el seno de Yankees estudian no contar más con el cubano y mandarlo a asignación.

De concretarse el movimiento Yankees podría poner a Chapman en waivers para que otra divise lo tome, mandarlo a las ligas menores o podría dejarlo en libertad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que el derecho se encuentra este 2022 en el último año de contrato con los del Bronx, por lo que debido a su bajo rendimiento Yankees buscaría acelerar su salida cuanto antes.

Además, fuentes extraoficiales han comentado que Chapman tendría problemas con el staff de pitcheos de los Mulos y con el propio mánager Aaron Boone, en parte gracias a que fuese mandado a la lista de incapacitados luego que un tatuaje que se hiciera se le infectara, en una parte clave de la temporada donde los Yankees se encontraban peleando el primer puesto de la División Este de la Liga Americana.

Los pésimos números de Chapman esta temporada serían la clave por lo que el diestro ni siquiera sería considerado para ser parte del bullpen de Yankees; en total acumula 39 apariciones con apenas nueve salvados y una alta efectividad de 4.36.

De concretarse sería la segunda transacción de peso que harían los Yankees en las últimas horas luego que este sábado pusieran en asignación al dominicano Miguel Andújar y fuese tomado por Pittsburgh Pirates este domingo.

