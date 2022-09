Salvador Zerboni asegura que fue un “calvario” la convivencia con Laura Bozzo

‘La Casa de los Famosos‘ finalizó el pasado 8 de agosto su temporada más reciente, donde además resultó ganadora la actriz Ivonne Montero, y el mexicano Salvador Zerboni quedó en el segundo puesto de uno de los reality shows más sonados de habla hispana del momento.

La convivencia durante esos tres meses para muchos terminó siendo un dolor de cabeza, debido a que tenían terminante prohibido salir del lugar a menos que fuesen eliminados por la audiencia que tenía la oportunidad de tomar las determinaciones. Una de ellas, sin duda fue el trato que existió entre Salvador y la presentadora de televisión, Laura Bozzo.

“Ella era como mi cruz. Era un calvario esa mujer. Ahora me ama y nos hablamos todo el santo día, pero es que es una persona malcriada. Es una niña malcriada, así le digo”, mencionó el actor en el programa ‘Netas Divinas’.

“Al principio me veía reflejado en los errores de ella y dije: ‘Esto tengo que agarrar como un proyecto’, sea, eso es lo que yo no quiero ser, entonces tengo que agarrarla ¡Dios mío!, bendito sea, yo pensé que me iba a las dos semanas no que me iba a quedar hasta la final entonces aguantarla sí fue complicado, pero fue un éxito rotundo porque la gente amó eso”, agregó en exclusiva.

A su vez, explicó que parte del trato tan particular que llegó a sostener con la peruana fue por la manera en como él veía que eran con su abuela, y que al final de todo no debía esperar nada a cambio de los demás.

“Yo lo hacía en honor a mi madre que cuidó a mi abuela siempre yo veía que no esperaba nada de regreso, yo decía: ‘No te van a dar ni madres Zerboni, así que tú si quieres estate’, dije ‘lo voy a hacer, lo voy a dar’ y al final me fue muy bonito, la gente me amó, cosa bien raro porque como villano estoy acostumbrado a las difamaciones, a las habladas”, dijo Zerboni.

